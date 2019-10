VIDEO: Motorkáři nedala řidička přednost, svoje salto přes auto natočil

Řidička na křižovatce mezi Křížovem a obcí Krámy zapomněla, že není na hlavní silnici a bez přibrzdění na ní vjela. Po hlavní silnici jel ale zhruba 90 kilometrovou rychlostí motorkář, kterého osobní auto srazilo. Řidička i dítě, které v autě vezla, vyvázli s lehkými zraněními.



„Jediné, co jsem před nárazem stihl, bylo pustit řídítka a pokusit se nadskočit, abych auto přelétl a co nejméně se o něj rozbil. To se celkem povedlo, následovalo salto přes auto a pak jsem dopadl na hlavu, záda a bok,“ uvedl po nehodě motorkář, který svojí jízdu natáčel na kameru na helmě.

Na místo vyjely dvě posádky záchranné služby.

„Muž utrpěl středně těžká poranění a po ošetření a zafixování proti pohybu byl převezen do motolské nemocnice. Žena a nezletilí byli zraněni lehce a posádka je převezla k ošetření do nemocnice v Příbrami,“ řekla mluvčí záchranné služby pro středočeský kraj Petra Effenbergerová.

Video z nehody se motorkář rozhodl sdílet, aby lidi na silnicích nabádal k větší opatrnosti.

„Rád bych, aby se video dostalo k co nejvíce lidem. Abychom si uvědomili, co vše se může stát, dávali pozor kolem sebe, na značky i na všechno okolo, ale také počítali s tím, že kdokoliv jiný může udělat chybu,“ upřesnil.