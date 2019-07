VIDEO: Řidič kamionu bezohledně vytlačil auto do protisměru

Incident se stal v neděli před polednem na silnici I/38 ve směru na Znojmo. Řidič kamionu předjížděl osobní auto z pravého průběžného pruhu, který podle značení skončil. Muž v osobním autě tak musel výrazně zpomalit, aby se vyhnul srážce s kamionem zprava, čímž ho vozidlo vytlačilo do protisměru.

Zastavit musel i řidič v protějším pruhu, aby předešel srážce s protijedoucím vozidlem.

Řidič osobního auta Martin E. navíc řídil vůz s volantem umístěným vpravo, takže měl ztížené podmínky při kontrolování levého jízdního pruhu.



„To, co řidič nákladního kamionu udělal, je proti pravidlům silničního provozu a hodnotí se jako přestupek. Trestá se zákazem řízení až na 10 let,“ uvedla dopravní expertka Stanislava Jakešová z Týmu silniční bezpečnosti. V případě, že by řidič vytlačeného auta havaroval, jednalo by se o trestný čin ublížení na zdraví.

Podle Jakešové je při současném hustém provozu tento nešvar častý, a to nejen u řidičů nákladních vozidel. Takoví řidiči totiž automaticky předpokládají, že je vozidlo pustí i tehdy, když má přednost v jízdě. „Děje se to stále, přestože instruktoři žáky už v autoškole upozorňují, že podobné manévry jsou nebezpečné a neslučitelné se zákonem,“ dodává expertka.

„V Anglii dostávají motoristé za přestupky mnohem přísnější tresty, takže jsou lidé na silnicích ukázněnější,“ komentoval situaci Martin.