Kvůli zákroku proti řidiči obvinila GIBS jednoho z dvojice policistů

„Po vyhodnocení všech svědeckých výpovědí, pořízených veřejných i soukromých kamerových záznamů, odborného stanoviska k postupu policistů a po prozkoumání závěrů znaleckého posudku z oboru psychiatrie, dospěl vyšetřovatel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) k závěru, že zjištěné a odůvodněné skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin a je také dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala konkrétní osoba,“ uvedl Ivo Mitáček z GIBS.

Inspekce proto zahájila trestní stíhání jednoho z dvojice příslušníků Policie ČR. Obvinila jej ze zneužití pravomoci úřední osoby.

„V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let nebo zákaz činnosti,“ doplnil Mitáček.

U druhého prověřovaného policisty dospěla inspekce k závěru, že se nedopustil trestného činu.

Policista je stíhaný na svobodě

Ivo Mitáček ještě upřesnil, že případ se nyní dostal do fáze vyšetřování, které nadále dozoruje příslušný státní zástupce. Trestní stíhání policisty je vedeno na svobodě.

Advokát řidiče z Karlovarska Ronald Němec řekl, že o sdělení obvinění nebyl oficiálně informován. „Mohu jen obecně říct, že spáchání každého trestného činu je smutná věc. V případě, že to udělá vysoký důstojník policie České republiky, je to o to smutnější. Můj klient z toho nemá radost, na druhou stranu je rád, že spravedlnost v České republice relativně funguje a je možné se dovolávat ochrany proti vysokému důstojníkovi policie,“ uvedl Němec.



Nadřízení obviněného policisty zatím nerozhodli o tom, zda bude postaven mimo službu. „V současné době ještě nemáme podklady od GIBS. Až je obdržíme, bude samozřejmě příslušný služební funkcionář ve věci konat v souladu se zákonem,“ uvedla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

Konflikt mezi řidičem z Karlovarska a policisty v civilu

Konflikt mezi řidičem J. V. z Karlovarska a policisty v civilu se odehrál 21. září kolem 14.45 hodin na křižovatce ulic Karlovarská a Lidická v Plzni. Řidič J. V. tehdy ve Škodě Superb stříbrné barvy zaregistroval manévr černého mercedesu, ve kterém jeli dva policisté.

Podle řidiče superbu byl manévr nebezpečný, a tak upozornil šoféra mercedesu probliknutím. Policisté zapnuli výstražné zařízení a po několika stech metrech superbu zablokovali cestu. Z mercedesu pak vystoupili dva muži v civilu, jeden z nich měl v ruce zbraň. Jejich zákrok pak natočila kamera v autě řidiče J. V.

Podle právníka Ronalda Němce policisté jeho klienta udeřili do obličeje, sprostě mu nadávali a jeden z nich na něj mířil zbraní. Na policisty proto řidič podal trestní oznámení.

Řidič problikl policisty v civilu, vytáhli na něj zbraň (21. září 2017)