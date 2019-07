VIDEO: Honím čas, vysvětlil řidič kamionu předjíždění v zatáčce

Manévr se odehrál 10. července v úseku elektrárna Tisová - Černý Mlýn krátce po 14. hodině.

„Řidič předjížděl na plné čáře v zatáčce, kdy nerespektoval ani sníženou rychlost. Být to o pár sekund později, tak by protijedoucí auta měla smůlu. Nejsmutnější byl ovšem jeho komentář,“ popsal Pavel Novák, který místem projížděl ve své dodávce a jehož kamera riskantní jízdu natočila.

Šoféra kamionu na jeho bezohlednou jízdu hned upozornil vysílačkou.

„Vím, že většinou profesionální řidiči používají kanál 10, tak jsem to zkusil a on se ozval,“ řekl Novák. Z vysílačky se mu dostalo odpovědi: „Honím čas, jinak bych to neudělal. Neříkej, žes to nikdy neudělal.“

„Když jsem mu řekl, že bych ho nechtěl potkat v protisměru, odpověděl jen ‚No jo no‘,“ podivil se reakci profesionálního řidiče muž z Chebska.

Záznam s riskantním manévrem poslal i na policii. Zabývat se jím budou dopravní policisté ze Sokolova.

„Podnět zaslaný e-mailem jsme přijali. Nyní budeme konat kroky k objasnění a ztotožnění řidiče,“ uvedla krajská policejní mluvčí Soňa Podlahová.

Policie zároveň žádá případné svědky události nebo lidi, kteří mají se stejným řidičem a vozidlem ze záznamu zkušenosti, aby to ohlásili na linku 158.