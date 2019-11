Řidič pražského autobusu klimbal za volantem, budila ho cestující

S řidičem, který vypadal nevyspale, jela cestující Marie Kojšová dopoledne 5. listopadu na lince 170. Podle ní řidič upadal do spánku kdykoli, když zastavil na zastávce, nebo na červenou na semaforech.

„Seděla jsem na první sedačce vedle řidiče a viděla jsem ho. Když už jsme stáli dlouho, šla jsem až k němu a ptala se ho, jestli mu je dobře. V tu chvíli se vzbudil. A takhle to bylo několikrát,“ napsala Kojšová na Facebookových stránkách dopravního podniku.



Na samotné jízdě se únava řidiče údajně nepodepsala, ale na zastávkách se stávalo, že zapomínal zavírat dveře, nebo stál na semaforu i poté, co na něm padla zelená.

„Na dotaz zda mu není špatně se dozvím, že jako co má dělat? Že řidičů je osmdesát a že dělá jedenácti hodinové směny, a že klidně můžu nastoupit a dělat řidiče,“ uvedla ke své zkušenosti Kojšová.



Pražský dopravní podnik redakci iDNES.cz potvrdil, že se spícím řidičem za volantem zabývá.

„K uvedenému případu obdržel DPP stížnost, jejíž šetření probíhá,“ uvedla mluvčí DPP Aneta Řehková a dodala, že prověřením záznamů o pracovní době řidiče se nepotvrdilo, že by v počtu přestávek a odpočinků mezi směnami došlo k pochybení. Případné indispozice by ale měl řidič hlásit dispečinku.

„Dotčený řidič byl upozorněn na nutnost nahlášení případné indispozice, která by mohla mít vliv na bezpečný výkon služby, na dispečink DPP, který zajistí v takovém případě vystřídání řidiče a případnou lékařskou pomoc,“ doplnila Řehková.

Podle ní bude podnik po určitou dobu u řidiče dělat namátkové kontroly.



Dopravnímu podniku v Praze momentálně chybí asi 240 řidičů autobusů, proto chce podnik snížit věkovou hranici pro řízení autobusu z 21 na 19 let. Kvůli nedostatku lidí se zvyšuje u řidičů počet přesčasů a doba mezi jednotlivými směnami se zkracuje.

„Počítač nás na směnu pustí, ale už je mu fuk, že než se dostaneme z garáže do postele a naopak, zbude nám třeba 5 hodin spánku. Přitom je to jen o penězích, kdyby se přidalo, bylo by víc řidičů a už bychom mohli mít normální pauzy a normální délku směn “ píše u příspěvku na Facebooku Lukáš K.



Právě únava je důvod, proč někteří řidiči dávají dopravnímu podniku výpověď.

„Nevíme si rady s tím, jak zajistit linky, které po nás požaduje město prostřednictvím Ropidu. Kvůli dlouhým směnám v poslední době odešlo z podniku asi 170 řidičů. Na jednu stranu jsou to patrioti, kteří mají rádi autobusovou dopravu, ale v těchto podmínkách jsou to spíše štvanci ve prospěch města, respektive Ropidu, který by měl vyměnit ředitele,“ uvedl k problému předseda odborů dopravního podniku Luboš Olejár.



Podle jeho zkušeností někteří řidiči vstanou ráno ve čtyři ráno a pracují do devíti dopoledne. Pak znovu nastupují ve 14:30 a pracují do 21. hodin. Takové směny mohou mít maximálně třikrát do týdne.

„Pokud má někdo pocit, že řidič za volantem usíná, tak my maximálně můžeme udělat to, že ty lidi nebudou chodit na přesčasy a Ropid bude muset vyškrtnout každou 2-3 linku a dojde k prořídnutí spojů,“ dodal Olejár.

V kuse může řidič jezdit podle zákoníku práce maximálně 13 hodin přes den a v nočních směnách maximálně 10 hodin. Po prvních čtyrech hodinách musí mít řidič třiceti minutovou přestávku, která může být rozdělena do menších časových úseků.