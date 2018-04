Zámecký byznys exprimátora Brna řeší policie. Je to msta, tvrdí Svoboda

Návštěvnost valtického zámku míří strmě nahoru, kastelán a brněnský exprimátor Richard Svoboda si stoupá do čela Česko-lichtenštejnské společnosti coby její předseda, v nedávno zrekonstruovaném divadle se střídá jedna akce za druhou. Zvenčí dokonalý stav.

Uvnitř už situace zdaleka tak ideální není – o zámek se totiž zajímá policie, stížnost na jeho vedení putovala Národnímu památkovému ústavu, a dokonce na OLAF (Evropský úřad pro boj proti podvodům).

Za vším je spor vedení s exnájemci žabího sklepa, v němž ještě loni sídlilo muzeum mučicích nástrojů. Ti kastelána i jeho zástupce obviňují, že na zámku neoprávněně podnikají a hospodaří v rozporu s pravidly dotace, za niž vzniklo Národní centrum divadla a tance. Tvrdí, že vše mají písemně podloženo. A vše také vypustili na sociální síť.

„Bylo nebylo, za devatero horami a devatero řekami, v kraji vinné révy stál krásný zámek Valtice. Jednoho dne se na tomto zámku usadila parta loupežníků,“ začal Robert Pospíchal vyprávění, které se objevilo na Facebooku.

A následuje velmi sugestivní popis průšvihů, které mají mít na svědomí kastelán Svoboda a jeho zástupce Zbyněk Šolc. Podle Pospíchala ukazují, že se na zámku „loupí a loupí a také jako v pohádce to nikomu nevadí“.

Za úschovu kola sleva na jídlo

Poukazuje třeba, že kastelán odmítl nabídku soukromníka, jenž si chtěl na nádvoří otevřít občerstvení. Důvod? Prostor se v tu dobu měl opravovat. Jenže jen pár týdnů poté si tam postavil občerstvení bratr jeho zástupce Michal Šolc.

Kdo je Richard Svoboda Jako primátor za ODS vedl Brno od října 2004 do listopadu 2006. Za jeho vlády město získalo kontroverzní směnou pasáž Jalta či opravilo náměstí Svobody.

od října 2004 do listopadu 2006. Za jeho vlády město získalo kontroverzní směnou pasáž Jalta či opravilo náměstí Svobody. Následujících šest let byl senátorem za obvod č. 59 – Brno-město.

za obvod č. 59 – Brno-město. V září 2012 vyšlo najevo, že Svoboda byl prostřednictvím soukromé firmy napojen přes anonymní akcie na majitele na společnost Lords . Ta v době, kdy zastával funkci primátora, za výhodných podmínek koupila městské pozemky na stavbu luxusního bytového domu Nové Semilasso v Králově Poli, kde byl dříve zastupitelem. V komplexu si následně jeho manželka levně koupila byt.

. Ta v době, kdy zastával funkci primátora, na stavbu luxusního bytového domu Nové Semilasso v Králově Poli, kde byl dříve zastupitelem. V komplexu si následně jeho manželka levně koupila byt. Po odchodu z politiky působil v Národním centru divadla a tance ve Valticích, kde koordinoval projekt na obnovu zámeckého divadla a jízdáren. V roce 2015 se stal kastelánem valtického zámku.

Ten podle Pospíchala profitoval třeba i na Valtických vinných trzích, kde jako jediná zajišťovala organizaci stánkového prodeje jeho firma Stanky.eu.

„Za zámek, tedy stát, vyjednává pronájem pozemků bratr pana Šolce, tedy cizí subjekt, který k tomu není oprávněn. A pronajímat takto objekty, potažmo pozemky, je zakázáno,“ podotkl Pospíchal.

Upozorňuje i na úzký vztah se Zámeckým okrašlovacím spolkem Valtice, který na zámku pravidelně pořádá společenské, kulturní a další akce. Šéfuje mu přitom právě zástupce kastelána Zbyněk Šolc. Jinými slovy: z akcí pořádaných na zámku profituje člověk, který se na řízení památky přímo podílí.

A drobné výhody má mít vedení zámku i u cyklistů. Svoboda jim totiž zakázal přístup přímo na nádvoří. Místo toho si mají nechat kola v úschovně, kde turista po zaplacení dostane slevu, pokud si něco zakoupí v občerstvení Šolcova bratra.

Pospíchalovy podněty teď prošetřuje policie. „Mohu potvrdit, že prověřujeme poznatky, které se vztahují k zámku ve Valticích. Jde o devět bodů,“ řekla mluvčí břeclavské policie Kamila Haraštová.

Je to absurdní směsice pomluv, reaguje Svoboda

Na OLAF zase zamířila stížnost týkající se využívání valtického barokního divadla a jízdárny, které se podařilo zrekonstruovat díky evropské dotaci. Podle ní nebyla vybudována slibovaná e-badatelna, přestože byla součástí projektu. A i když má být nejméně polovina zdejších akcí neziskových, podle stížnosti se tak rozhodně neděje.

Spory mezi vedením zámku a bývalými provozovateli muzea tortury trvají dlouhou dobu. Pospíchalovi proto letos přestěhovali svou expozici do Brna. A podle kastelána jsou i jejich stížnosti hlavně odvetou za výpověď z nájmu i dluh, který po nich Národní památkový ústav vymáhá.

„S panem Pospíchalem, respektive jeho manželkou, jsem se z několika závažných důvodů rozhodl neprodloužit smlouvu již v polovině roku 2016. Následovala řada intervencí u mých nadřízených spojená s mnoha nevybíravými pomluvami. Paralelně byla média i orgány státní správy anonymně obeslána toutéž absurdní směsicí polopravd, pomluv a udání,“ napsal Svoboda ve vyjádření pro MF DNES.

I přes jeho nesouhlas si podle jeho slov Pospíchal vymohl u památkového ústavu prodloužení nájemní smlouvy o rok.

„Po dobu nájmu zneužíval jakoukoli záminku k opakovaným udáním a pomluvám médiím i orgánům veřejné správy. Nájemní prostor pod pochybnými záminkami vyklidil až letos o řadu měsíců později, než stanovila smlouva, a výrazně tak zpozdil přípravu nové výstavy Arnošta Vašíčka. Národní památkový ústav, který korektně dodržel všechna ustanovení nájemní smlouvy, vymáhá z ní plynoucí splatnou pohledávku v řádu statisíců korun,“ prohlásil Svoboda, který jednotlivé výtky a stížnosti komentovat odmítl.

Audit žádné pochybení nenašel

Už loni hospodaření na zámku prověřili i kastelánovi nadřízení. Národní památkový ústav ale při hloubkovém auditu neshledal žádná pochybení. A znovu vedení zámku prověřovali po Pospíchalových stížnostech.

„Zabýváme se každou stížností, takže jsme prověřili také tuto. Je velmi obsáhlá, ale pokud to smrskneme na otázku, zda se někdo obohatil, tak k ničemu takovému nedošlo,“ konstatoval ředitel pobočky v Kroměříži Jan Slezák.

„Neděje se tu nic neoprávněného. Je to jen snůška udání,“ tvrdí i Svobodův zástupce Zbyněk Šolc.

Podle něj zámek problémy nemá. „Turistický ruch i všechno nasmlouvané – od kultury až po svatby – funguje. To, co činíme, děláme snad dobře a turisté to oceňují. Všechny ty stížnosti rozeslané na všemožné strany jsou nepříjemné hlavně tady ve Valticích,“ uzavřel.