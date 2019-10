Ve vlacích na jihu Moravy skončí režijní jízdenky, kraj chce svoji verzi

Zaměstnanci železnic a jejich rodinní příslušníci si můžou za výhodnou cenu koupit takzvanou režijku a bez jakýchkoliv dalších příplatků pak cestovat vlakem po celé České republice.

Teď jim však hrozí, že se změnami od Nového roku ji už nevyužijí při cestách osobními či spěšnými soupravami po jižní Moravě. Jen v tomto kraji je přitom dnes držiteli režijních jízdenek zhruba sedm tisíc lidí, v celém Česku pak přibližně sto tisíc.



Jihomoravský kraj tyto karty nebude uznávat a podle ministerstva dopravy na to má právo. „Obecně lze říci, že vzhledem k tomu, že kraj zadal dopravu od roku 2020 soutěží, tak již podle stávajícího znění tarifu vydávaného ministerstvem se pro něj nevztahuje povinnost režijky uznávat,“ uvedla mluvčí resortu Lenka Rezková.

Slovo soutěž je v citaci nejdůležitější. V Jihomoravském kraji jako jediném v celé České republice totiž vybírali s letošním koncem desetiletých smluv s Českými dráhami nového železničního dopravce právě soutěží podle parametrů daných zákonem, nikoli jen takzvanou tržní konzultací jako v jiných regionech.

Sice v soutěži znovu uspěly České dráhy, ale nová smlouva už dává vedení kraje větší samostatnost rozhodovat o tom, co a jak bude v objednávaných spojích uznávat.

A hejtmanství jde i v tomto ohledu vlastní cestou. Železničářům jako kompenzaci ztráty zmíněného benefitu nabídlo vlastní alternativu v podobě krajských karet, jež mají platit v osobních a spěšných vlacích. Na rychlíky či expresy, kde platí klasické režijní jízdenky, ale už ne. „Naším cílem je podpořit pracovníky železničních dopravců, kteří vykonávají svou práci na území jižní Moravy,“ vysvětlila mluvčí hejtmanství Monika Brindzáková.

Navíc nabídka se týká jen lidí, kteří se podílí na provozu regionálních spojů, nikoli už pracovníků Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), což jsou třeba výpravčí. „Jihomoravský kraj nemá se SŽDC žádné smluvní vztahy. Proto nelze předpokládat, že by pro tyto pracovníky byly vydávány speciální jízdní doklady,“ potvrdila Brindzáková.

Železničářské odbory sice vnímají krajské režijní jízdenky jako snahu o vstřícný krok, ale přesto za tím vidí zbytečné komplikace. „Pro jižní Moravu by bylo třeba vyrobit speciální průkazky a seznamy lidí. Kdo by to kontroloval a proč bychom to vůbec dělali, když jde o malichernou překážku?“ ptá se místopředseda Odborového sdružení železničářů Vladislav Vokoun.

Sám bydlí u hranice Jihomoravského kraje, ale v osobním vlaku přes něj loni cestoval jen jednou. Představu, že by železničáři režijní jízdenku zneužívali neustálým cestováním, tak odmítá.

Upustí nakonec od změn?

Dnes však na 11. hodinu míří do pražského sídla Českých drah na jednání zástupci Jihomoravského kraje. Řešit mají jednak režijní jízdenky, ale i celkovou situaci kolem jízdenek. Hejtmanství totiž před časem oznámilo, že v osobních a spěšných vlacích už na cesty v rámci kraje bude možné mít jen lístek IDS, nikoli jízdenku Českých drah. Cestující nevyužijí ani slevové IN karty.

„Čeká nás dvouhodinové jednání. Chtěli bychom mluvit také o tom, zda a jak by bylo možné, aby si cestující v mobilní aplikaci Českých drah Můj vlak mohli koupit i krajské lístky IDS,“ sdělil MF DNES jihomoravský náměstek hejtmana pro dopravu Roman Hanák (ČSSD).

Podobné řešení má za sebou i Olomoucký kraj, kde hejtmanství nakonec otočilo a také v příštím roce bude na tamní železnici všude možné jezdit s lístkem Českých drah či IN kartou. Vokoun proto věří, že domluva bude možná i na jihu Moravy, včetně režijních jízdenek. „Jsem přesvědčený, že České dráhy odstraní nedůvěru kraje ohledně vykazování tržeb a že si tak nebudou dělat vzájemně překážky,“ míní.

Mluvčí Českých drah Radek Joklík nechtěl dnešní jednání dopředu více komentovat, jen nastínil, že zástupci jižní Moravy dostanou stejnou nabídku jako Olomoucký kraj. „Každý region je ale specifický. Na Olomoucku se dohodli, na Zlínsku, kde na některých tratích jezdí soukromá Arriva, zatím ne,“ podotkl předseda krajského výboru pro dopravu Jan Nečas (ANO).

Až od poloviny prosince vyjedou na trasu mezi Brnem a Bohumínem místo rychlíků Českých drah vlaky RegioJetu, cestující v nich nevyužijí pouze jízdenky „žlutého“ dopravce. Spoje brněnského podnikatele Radima Jančury totiž budou začleněné do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje pod zkratkou R8. Je v nich tak možné jezdit na území kraje i s lístkem IDS.

Pro lidi to znamená jednodušší cestování díky jednomu dokladu, se kterým mohou přesedat mezi vlaky obou železničních dopravců, autobusy i MHD. Tyto lístky například využijí cestující jedoucí z Brna do Vyškova. V RegioJetu tak bude vůbec poprvé možné cestovat bez místenky. Do spuštění linky, která ve všední dny pojede každou hodinu mezi pátou ráno a devátou večer, otevře RegioJet v jednotlivých stanicích také své prodejny.