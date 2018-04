V Třebechovicích vládne nepřátelské klima, odešli už tři zastupitelé

Vladimír Derner přitom neodchází potichu, ale naopak s pořádným virválem. A navíc není sám. V zastupitelstvu se rozhodl skončit rovněž jeho bratr Václav (rovněž KDU-ČSL) a ještě před nimi i Martina Andrysová (Šance pro veřejnost-SNK).



Václav Derner, který je ředitelem hradecké filharmonie, v březnovém vydání Třebechovického Haló objasnil důvody, které jej k rezignaci vedly. Jedním souvětím shrnul to, o čem někteří zastupitelé dosud mluvili jen šeptem: „Činím tak z důvodu neschopnosti vzájemné komunikace, automatického odmítání odlišných názorů ze strany představitelů města, opakovaných snah o znevažování, opakovaných osobních výpadů a zesměšňování zastupitelů, kteří odlišné názory předkládají.“

Jeho bratr Vladimír byl kritický nejméně stejně: „Svou účast v zastupitelstvu jsem vyhodnotil jako zcela zbytečnou ztrátu času. Cokoli jsem navrhl - a věřte mi, že to byly konstruktivní návrhy - bylo automaticky zamítáno. Je smutné, že někteří zastupitelé se za téměř osm let projevili jen osobními výpady.“

S jeho slovy souhlasí i Andrysová, jež se rozhodla skončit již ke konci loňského roku. „Jakýkoli jiný názor byl automaticky brán nejen jako špatný, ale dokonce jako nepřátelský. Už jsem neměla ani sílu ani chuť pokračovat,“ prohlásila Andrysová.

Na straně „odpadlíků“ je rovněž David Malý (Alternativa 2014-SNK), tedy další z opozičních zastupitelů. Také on potvrdil, že třebechovická krize není jen výmyslem bratrů Dernerů.

„Jakmile zazní jiný názor, současná koalice na to reaguje podrážděně a staví to do osobních poloh. Je tam nezdravě nastavené klima. Jakmile není názor totožný s koaličním, tak je nepřátelský,“ sdělil Malý.

Vladimír Derner za strůjce střetů nepřímo označil starostu Jiřího Němce (nez.) „Město se s neustálými konflikty začalo potýkat během několika měsíců po jeho nástupu. Posledních nejméně deset let je pak ve znamení konfliktu permanentního,“ popsal Derner.

Vladimír Derner má s Jiřím Němcem společné pouze hanlivé vzkazy psané červeným sprejem, které se v posledních šesti letech objevily na domě starosty, budově školy, na mnoha soukromých objektech, ale i na hradecké radnici nebo domě dětí a mládeže. Oba totiž velmi hrubě urážely.

V roce 2004 dokonce Němec podal trestní oznámení kvůli předvolebním letákům KDU-ČSL, kde se tvrdilo, že starosta prosazoval schválení heren nebo uplatňoval cenzuru.

Jiří Němec konstatoval, že k vystoupení tří členů zastupitelstva ani k jejich důvodům nemá co říct, a odkázal na oficiální prohlášení rady města. V tom pouze stojí, že od počátku volebního období do 31. ledna 2018 bylo 23 zasedání zastupitelstva a že účast Václava Dernera byla jen třicetiprocentní.

Názorové neshody cloumají celým zastupitelstvem

Pokus o obhajobu obvinění ze zesměšňování i napadání odlišných názorů chyběl, stejně jako vyjádření k rezignaci Vladimíra Dernera a Martiny Andrysové.

„Názor rady města je jasný, dál to nechci rozvíjet a mediálně komentovat,“ prohlásil starosta.

Třebechovický radní Zdeněk Horák (ČSSD) upozorňuje, že k názorovým neshodám dochází i uvnitř stran, natož pak napříč celým zastupitelstvem.

„Kdyby jejich odchodu předcházely velké spory, bral bych to, ale teď důvod k tomu opravdu postrádám. Opustit rozdělanou práci a nemít názor? To nechápu. Je to ale možná taktika převzatá z kraje, přece jen se blíží volby,“ hledal možnou souvislost s nadcházejícími komunálními volbami Horák. Toho také mrzí kritika Václava Dernera, a to navzdory jeho ne právě vzorné účasti na zasedáních.

Vladimír Derner poukázal na zásadní neshody týkající se například koncepce, hospodaření a především dopravy. „Bylo to dlouhé rozhodování a zkrátka to dozrálo do současného stavu,“ konstatoval.

Starosta svůj post obhajovat nehodlá

Martinu Andrysovou v zastupitelstvu nahradil Eduard Hanousek a také on má s některými zastupiteli své zkušenosti, byť je nechtěl z pochopitelných důvodů jmenovat.

„Je minimálně zarážející, že tolik zastupitelů z řad opozice se dobrovolně zřeklo svého mandátu. Lidé, kteří si v Třebechovicích zvolili své zastupitele, na zasedání pravidelně nechodí. Kdyby totiž přišli, byli by velmi překvapeni chováním určitých lidí, kteří na veřejnosti vystupují úplně jinak,“ řekl Hanousek.

„Na městě je zvláštní situace, opozice se dostává k informacím, až když je rozhodnuto. Popravdě, já zůstávám jen proto, že to cítím jako morální povinnost k voličům. Postrádám chuť a touhu znát jakékoli jiné názory a v zastupitelstvu si občas připadám jako do počtu,“ přidal se David Malý a dodal, že koalice hlasuje až na naprosté výjimky zcela jednotně, a tak jakékoli opoziční návrhy nemají šanci.

Bude zajímavé sledovat vývoj v Třebechovicích po komunálních volbách. Jiří Němec se totiž obhajoby mandátu zřekl. „Nebudu již obhajovat mandát, i když na kandidátce bych být chtěl. Starostou jsem už dost dlouho a také už mám věk. Žezlo by měl převzít někdo jiný,“ uvedl Němec.