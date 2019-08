Modré pruhy se v Brně do konce roku rozrostou do dvojnásobku oblastí

Co je dobré vědět Motorkáři budou muset nově také platit Ať už bydlel člověk v Brně, nebo do města dojížděl na motorce, nemusel dosud modré čáry nijak řešit. Do historického centra sice potřeboval vyřízené povolení k vjezdu, ale jinak parkoval v klidu a zadarmo. To se ale změní. Upravený systém rezidentního parkování s sebou nese i nutnost vyřídit si parkovací oprávnění na motorku. Důvod je prostý: auta s kamerami, která kontrolují vozy v modrých zónách, totiž snímala i některé SPZ motocyklů v domnění, že se jedná o auto. Proto teď bude nutné vyřídit si oprávnění i na motorku, pak už lze parkovat zdarma jako dosud. Kdo však do modrých zón přijede jako náhodný návštěvník, v budoucnu musí zaplatit, stejně jako kdyby přijel autem. „Plánujeme ovšem i speciální parkovací místa pro motorky, kde budou moci všichni stát beztrestně i bez oprávnění a zaplacených poplatků. Zatím je těchto míst ale málo,“ řekla Radka Matuszková z odboru dopravy. Změny čekají i vjezdy do centra Co se týká vjezdu do historického jádra, změny začnou platit od příštího roku. „Na poradě vedení budeme nový koncept projednávat příští týden, pak ho projedná rada,“ přiblížil radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). Myslí si, že návrh ještě dozná změn. Například se diskutuje o tom, kdy bude moci do centra jezdit zásobování. „Já jsem pro, aby byla možnost jen jednou denně od šesti do půl jedenácté,“ doplnil. Omezit chce i provoz na náměstí Svobody, z něhož se s loňským spuštěním modrých zón stala „magistrála“. Systém lidem bydlícím v centru umožnil, aby si tudy zkracovali cestu. Naopak i nerezidenti by mohli zaparkovat v některých okrajových ulicích, jako je Beethovenova nebo Jezuitská.