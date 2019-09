Modré zóny v Brně se opět mění. Nové jsou značky, ceník i barevná území

Zásadní změny rezidenty ani mimobrněnské oproti dosavadním pravidlům nečekají. K několika novinkám ale přece jen dochází.

Viditelnou změnou jsou nové dopravní značky a také to, že Brno už není rozdělené pouze do řady malých oblastí, v nichž parkování řešili hlavně rezidenti a firmy, ale také do tří zón, jež jsou důležité zejména pro návštěvníky.

Nejpřísněji celodenně regulované historické centrum je označené na dopravní značce červeně jako zóna A, k němu přiléhající oblasti jsou v zelené zóně B. Další části Brna budou v zóně C, která bude fungovat v budoucnu.

Ode dneška platí rezidentní parkování jen tam, kde bylo dosud. Novinkou je také to, že je potřeba vyřídit povolení pro motorky. Jinak se za ně musí platit jako za parkování s autem.

Následující souhrn objasňuje, kde a jak mohou lidé nově parkovat.

1 Rezidenti parkují levněji a mohou si zvát návštěvy

Kdo bydlí v historickém centru, kde začalo platit rezidentní parkování loni se začátkem září, má už dnes většinou zaplacené oprávnění na další rok. Podle pracovnice odboru dopravy brněnského magistrátu Radky Matuszkové už si je lidé museli prodloužit, ať už osobně na adrese Zvonařka 5, nebo přes webový profil, protože původní jim vypršelo s koncem srpna.

Přestože upravený systém modrých zón platí až ode dneška, rezidenti získali v srpnu a průběhu září oprávnění za nové ceny. Místo dosavadních 600 korun za první auto zaplatili dvě stovky. Ceny klesly i u dalších aut psaných na jednoho rezidenta. Ten se musí při parkování jako doposud řídit systémem květinky, tedy může parkovat ve své oblasti nebo v sousedních, jinde mu už oprávnění neplatí.

Rezidenti nově získali dvojnásobek volných hodin, za něž mohou po zápisu do osobního profilu bezplatně parkovat jejich návštěvy. Každý rezident má 200 hodin na rok, a to bez ohledu na věk či to, zda vlastní auto a má k němu vyřízené parkování. Dalších sto hodin si bude moci ještě každý rezident jednou ročně za stovku koupit.

2 Firmy dostaly výhody

Podobně jako rezidenti musí mít prodloužené parkovací oprávnění od začátku září také firmy, v systému označované jako abonenti. I ty si je už prodloužily za nové ceny, nicméně takových slev jako rezidenti se nedočkaly. Podnikatelům klesl poplatek z šesti tisíc korun na čtyři tisíce za první auto, u druhého auta z 30 tisíc na 18 tisíc. Nově už není vyšší poplatek za třetí a další auto, který činil 40 tisíc. Ten je stejně jako za druhý vůz 18 tisíc.

Pro firmy je nadále k dispozici také přenosné abonentní parkovací oprávnění, které stojí 24 tisíc. Toto oprávnění je určené například pro lékaře, kteří pomocí něj mohou zajistit zdarma parkování svým pacientům. Podobně mohou postupovat i firmy, do jejichž sídel přijedou na jednání obchodní partneři. „Nicméně uvažujeme, že je zrušíme, protože dnes má toto oprávnění asi devět lidí. Uvidíme, jestli se nějak více ujme po rozšíření. Osobně si myslím, že je odrazuje cena,“ míní Matuszková.

Přísné omezení vjezdů do historického centra ale platí stále, takže pokud nemají firmy vlastní místa ve vnitrobloku nebo na ulici zaplacená vyhrazená parkovací stání za 30 až 40 tisíc, na nichž nikdo jiný nemůže zastavit, klient k sídlu společnosti ani nedojede, protože nedostane povolení k vjezdu.

3 Návštěvníci si budou moci koupit předplatné

Návštěvníkem není jen ten, kdo nemá trvalé bydliště v Brně, ale i ten, který zkrátka bydlí daleko od oblastí, kde chce parkovat. Systému je jedno, jestli člověk parkující například v Grohově ulici v centru Brna bydlí v brněnských Řečkovicích nebo ve Znojmě.

V zóně B, tedy ulicích v okolí historického centra Brna, zaplatí návštěvníci za hodinu parkování 30 korun, tedy o desetikorunu více než dosud. První hodina stání zůstala zdarma a zároveň přibyla návštěvníkům možnost si vyřídit do zóny B parkovací předplatné na týden, měsíc či rok, které budou moci využít v čase od 6 do 17 hodin.

„Služba je určena hlavně lidem, kteří pracují a parkují v centru, ale dojíždějí odjinud. Nebudou proto muset řešit každý den parkování a platit u automatu,“ sdělil radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). V zóně A, tedy v nejužším centru, možnost předplatného není a až do ledna 2020, odkdy začne platit nová regulace vjezdů do centra, tam ani nerezident nevjede.

V zóně C budou moci lidé zaparkovat přes den bezplatně jako před zavedením modrých pruhů. Dvacet korun za každou hodinu budou muset platit od odpoledních 17 hodin do 6 hodin do rána dalšího dne.

4 Další ulice v listopadu

Od pondělka platí modré pruhy jen tam, kde byly zavedeny loni v září a v listopadu. Prozatím nikde jinde, přestože už silničáři další ulice malují. V těch začne rezidentní parkování platit 18. listopadu. Od tohoto data se ke stávajícím třem oblastem zelené zóny B na sever od historického centra přidají i ostatní v těsném sousedství historického jádra.

„Přibudou části kolem ulice Kopečná, Pellicova, Bratislavská a poté oblast kolem nádraží,“ přiblížila už dříve Radka Matuszková. Lidé a firmy z tamních oblastí si do té doby musí vyřídit parkovací oprávnění, jinak na ně bude nahlíženo jako na návštěvníky.

To stejné čeká další stovky obyvatel v příštím roce. Od června 2020 zmodrají ulice kolem Bezručovy, Křídlovické a Dřevařské, tedy poslední tři oblasti, které jsou v celodenně regulované zelené zóně B, a dále se přidá také první oblast ze zóny C jihovýchodně od brněnského výstaviště.

Další modré pruhy namalují silničáři do srpna příštího roku v Králově Poli kolem Staňkovy a Botanické, v polovině září se přidají ulice na Brně-střed kolem Špitálky, Trnité a na Kraví hoře v okolí Žižkovy. V půlce listopadu poté přijde na řadu další oblast v Králově Poli kolem Chodské a první ulice také v Žabovřeskách. V této městské části zmodrá Zborovská a její okolí.

5 Budou další změny? Někdy nejspíš ano

Jen pár dní po zveřejnění nové „zónové podoby“ letos v březnu striktně dané shora vedením Brna se ozvali představitelé Brna-střed, že by chtěli rozšířit zelenou zónu B, tedy mít i v dalších ulicích nejen noční, ale celodenní regulaci. Změna není vyloučená, jak nedávno naznačil radní Kratochvíl.

„Pokud přijde požadavek konkrétní městské části na konkrétní lokaci, kterou budou chtít regulovat celodenně, tedy v rámci zelené zóny, je to k posouzení, protože chápeme, že taková místa mohou být,“ nastínil možné změny do budoucna.

Brno-střed chce, aby se celodenní regulace rozšířila od Mendlova náměstí k výstavišti, kolem Justičního paláce či v části oblasti u Špitálky. „Na tom trváme, protože je to v zájmu občanů, kteří takovou regulaci požadují,“ řekl radní pro dopravu Brna-střed Jan Mandát (za ODS).

Změny možná v budoucnu nastanou i v Králově Poli. „Až bude v celém Králově Poli rezidentní parkování a vybudované parkovací domy, pak bychom nejspíš zónu C chtěli překlopit do béčka,“ prohlásil místostarosta Králova Pole Petr Souček (ANO) s tím, že doufá, že se modré zóny podaří po celé městské části zavést v roce 2021.

Naopak v Žabovřeskách jsou jen pro noční regulaci, jak je dnes nastavená. „Takto jsme to také odsouhlasili,“ řekla tamní starostka Lucie Pokorná (ANO).

Druhá vlna modrých zón v Brně „vyčistila“ ulice: