Modré parkovací zóny v Brně vyjdou na miliardu, už začala registrace

Oprávnění pro vjezd si první den přišlo vyřídit 64 lidí Jak to bude s dlouho připravovaným rezidentním parkováním a co všechno si musím zařídit? I na tyto otázky se mohli v pondělí Brňané poprvé zeptat v kontaktním pracovišti na adrese Zvonařka 5. Zamířil tam například Petr Václavek. „Popravdě nechápu, jak to bude celé fungovat. Zdá se mi, že v minulosti v centru města spoustu parkovacích míst ubylo a nemůže to stačit,“ poznamenal. Pracoviště ale slouží především k registraci a vydání parkovacího oprávnění. Od pondělí si jej můžou vyřídit obyvatelé historického centra, kde se rezidentní parkování spustí 1. září. Další, které stejný systém čeká od listopadu, musejí ještě měsíc počkat. Zájemci mají možnost zajistit si potřebné povolení také elektronicky – přes datovou schránku. „Očekáváme, že tuto možnost využijí spíše firmy,“ míní náměstek brněnského primátora pro dopravu Richard Mrázek (ANO). V pondělí do kontaktního pracoviště přesto zavítalo pouze 64 lidí. „Očekával jsem větší zájem, ale na první den je to přiměřené, aby se vše rozběhlo,“ uvedl Pavel Pospíšek, pověřený vedoucí odboru dopravy brněnského magistrátu. Pracoviště je otevřené každý všední den. V pondělí a ve středu od 9 do 17.30 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7 do 15 a v pátek od 8 do 12 hodin. „Pokud bude třeba, větší zájem jsme připravení řešit přesčasy a otevřením v sobotu,“ dodal Pospíšek. (mos)