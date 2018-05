Brňané jako cizinci ve svém městě. Na rezidentní parkování se valí kritika

Zájem o zavedení modrých zón projevily i některé další městské části, nejvýrazněji z nich Žabovřesky. Brno zvolilo takzvaný květinkový systém, kdy rezident zaparkuje poblíž svého místa bydliště za několik set korun ročně, ve všech dalších oblastech už zaplatí stejně jako kterýkoliv jiný mimobrněnský návštěvník. Jenže právě tento systém se nelíbí nejen opozici, ale jednomyslně se na něm neshodla ani koalice. Radní Tomáš Koláčný (Piráti) jej označil za experiment na Brňanech.



„Schválený návrh zpoplatňuje přes 90 procent parkovacích stání na území širšího centra, a to i pro obyvatele ostatních částí Brna, kteří zde budou moci parkovat pouze v návštěvnickém režimu s povinností hradit poplatek přes parkovací automat,“ upozornil Koláčný.

To samé na projektu vadí i šéfovi opoziční ČSSD Oliveru Pospíšilovi. „Je potřeba zajistit, aby rezidenti zaparkovali nejen v místě bydliště, ale i tam, kde potřebují přes den fungovat. Tento systém dělá z občanů cizince ve vlastním městě,“ reagoval rozhořčeně současný lídr brněnských sociálních demokratů.

Pokud by se ČSSD v příštím volebním období dostala do koalice, pokusil by se systém změnit.

Příští rok se připojí možná i Královo Pole a Černovice

Podobný přístup zaujímá také ODS, která do komunálních voleb kandiduje společně se Svobodnými a spolkem Brno autem, jenž rezidentní parkování od prvopočátku kritizuje. Spolek by naopak uvítal koncept představený koncem loňského roku bývalým náměstkem pro dopravu Matějem Hollanem (Žít Brno), přestože jindy se do něj velmi často „obouval“.

Hollan chtěl, aby místo mnoha zón bylo Brno rozděleno jen na dvě zóny - historické jádro a zbytek města. Návrh se nakonec ale s úspěchem nesetkal.

„Takový systém jinde nefunguje. Chtěli jsme se vydat cestou, která už se osvědčila jinde, a ne zkoušet něco úplně nového,“ vysvětlila velká zastánkyně rezidentního parkování a místostarostka Brna-střed Jasna Flamiková (SZ), proč městská část ve finále upřednostnila „květinkovou“ variantu.

Brno-střed letos zavede modré zóny jen ve dvou oblastech. Na celou městskou část by se měly rozšířit v příštím roce. Současný náměstek pro dopravu Richard Mrázek (ANO) apeluje na jejich rozšíření do dalších lokalit. „Pokud městské části nebudou včas připravené, riskují, že se k nim budou stahovat auta z centra a parkovat tam celý týden,“ upozornil Mrázek.

MF DNES proto oslovila představitele městských částí sousedících s Brnem-střed s dotazem, zda se neobávají zahlcení auty řidičů, kteří už v centru výhodně nezaparkují. Pro starostu Žabovřesk Pavla Tyralíka (ČSSD) je to přesně ten důvod, proč chce zapojení do rezidentního parkování už v roce 2019. Týkat se bude celé městské části. „Musíme to zavést, jinak tady budou všechna auta z Brna-střed,“ prohlásil. „Plánujeme ale pro obyvatele ty nejnižší poplatky,“ doplnil starosta.

Rok 2019 jako možný reálný termín prvních oblastí zavedení rezidentního parkování zmiňují také představitelé Králova Pole a Černovic. „Zavedeme je na exponovaných místech, hlavně tedy u hranic s Brnem-střed, nebo v místech, kde své auto na celý týden odstavují studenti,“ přiblížila starostka Králova Pole Karin Karasová (ANO) s tím, že by rezidentní režim platil pouze v nočních hodinách, aby lidé měli po práci kde zaparkovat. „Jako reálný termín zavedení vidím druhou polovinu příštího roku,“ nastínila.

Modré pruhy na silnici už v příštím roce si dokáže představit i její stranická kolegyně a místostarostka Černovic Šárka Korkešová.

Připravit se chtějí včas i Židenice, parkování řeší také Nový Lískovec a Bohunice. Tam ale v první řadě zjistí, jestli o to stojí obyvatelé městské části. „Pokud by se mělo rezidentní parkování zavádět, musí si o tom rozhodnout lidé sami. Buď v nějaké anketě, nebo v referendu,“ řekl starosta Bohunic Antonín Crha (KDU-ČSL).

Naopak v Brně-sever ani v Jundrově žádná opatření zatím nechystají. Chtějí počkat, jak se vše bude vyvíjet v Brně-střed. Kohoutovice a Brno-jih chtějí nechat rozhodnutí až na nové vedení, které vzejde z podzimních voleb.