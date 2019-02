VIDEO: Opilí maturanti se po plese poprali s revizory MHD, některé zranili

MF DNES získala videonahrávku, na které je část vyhroceného konfliktu zachycená. Do potyčky se podle Dopravního podniku města České Budějovice dostali ve středu ráno dva revizoři se skupinkou podnapilých lidí.

Vše začalo uvnitř trolejbusu na lince číslo 5 směrem od centra. Revizoři chtěli zahájit běžnou kontrolu, ale jeden ze skupinky studentů u sebe neměl jízdenku, čímž se situace ve voze vyhrotila.

„Naši revizoři chtěli pokutovat jednoho z nich, který jel bez platného jízdního dokladu. K incidentu byla přivolána jak městská, tak i státní policie, protože cestující se začali chovat velice agresivně,“ reagoval mluvčí dopravního podniku Viktor Lavička.

Doplnil, že pracovníci přepravní kontroly museli následně vyhledat lékařskou pomoc a měli i poškozené oblečení a rozbitý mobilní telefon.

Z videa je patrné, že ani mladíci, kteří se do potyčky zapojili, nemuseli zůstat bez šrámů. Je na něm vidět, jak jednoho z nich revizor zpacifikoval. Další dvojice se mezi sebou pošťuchuje a do konfliktu se zapojili ještě další.

„Událost nyní řešíme jako přestupek,“ sdělil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Před tím se někteří z účastníků plesu prali před barem

V případu hrál svou roli i alkohol. Podle informací MF DNES mířila skupinka podnapilých cestujících domů po maturitním plese a následném večírku, který trval do ranních hodin.

Výpovědi účastníků incidentu, svědků, ale i nahrávky a další záznamy by měly v nejbližší době osvětlit, co přesně bitce předcházelo. Zároveň by měly pomoci určit, nakolik byl venkovní zásah revizorů adekvátní a zda byl pouze sebeobranou.

Ještě o něco dříve se podle informací MF DNES někteří z účastníků plesu zapojili do jiné potyčky v centru před jedním z barů v ulici Karla IV. Výsledkem byl zraněný mladík a poškozené vozidlo taxi. I tam zasahovali strážníci, kteří případ předali policii.