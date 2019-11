Mladík se zastal černé pasažérky, revizorovi nadával a napadl ho

Vše se odehrálo ve středu kolem devatenácté hodiny, kdy čtyřiadvacetiletý revizor, který svou práci vykonává teprve měsíc, zahájil kontrolu jízdních dokladů v trolejbusu linky 9 od zastávky Slunečná na sídlišti Jižní Svahy směrem do centra Zlína.

Postupoval od zadních dveří. Po nástupu deaktivoval označovače jízdenek, takže dívka u prostředních dveří už neměla možnost jízdenku dodatečně označit, když se k ní revizor postupně přibližoval.

„Přepravní kontrolor ji požádal o občanský průkaz a začal vypisovat hlášenku o jízdě načerno. Chvíli se rozčilovala nebo prosila o prominutí pokuty,“ uvedl mluvčí Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice Vojtěch Cekota.

Vzápětí se však do diskuse s kontrolorem zapojil nevybíravými verbálními urážkami mladík, který slečnu doprovázel. Sám přitom měl platnou časovou jízdenku.

Co říkají Smluvní přepravní podmínky (SPP) Pověřená osoba dopravce je oprávněna: vyloučit z přepravy cestujícího nebo uložit cestujícímu zaplacení přirážky, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, SPP, pokyny a příkazy pověřené osoby, (…)

za porušení SPP dopravce je považováno vulgární verbální napadení řidiče MHD nebo jiné pověřené osoby dopravce a jednání cestujícího, které ohrozí plnění povinností řidiče MHD nebo jiné pověřené osoby dopravce nebo jednání, které znemožňuje či omezuje výkon činnosti pověřené osoby dopravce. Zdroj: DSZO

„Požádal jsem ho také o občanský průkaz a upozornil, že urážky pracovníka přepravní kontroly při výkonu jeho profese jsou rovněž porušením smluvních přepravních podmínek a že mu za ně vypíšu pokutu,“ popsal situaci revizor.

Mezitím trolejbus dojel k zastávce U Zámku, kde chtěla dívka vystupovat. Kontrolor požádal řidiče, aby zavřel prostřední a zadní dveře a pouštěl cestující pouze předními dveřmi.

Slečna mohla vystoupit, protože již měla vypsanou hlášenku na pokutu. Arogantní mladík se pokusil prodrat za ní, přestože jej revizor vyzval, aby zůstal ve vozidle do vyřešení případu.

„Mladík to tedy zkusil násilím, vrazil do revizora a natlačil jej do tyče madla, až si kontrolor poranil ruku. Přesto fyzicky zdatný revizor dokázal mladíka na zastávce zachytit a zabránit mu v pokusu o útěk,“ poznamenal mluvčí dopravní společnosti.

Na místo velmi rychle přijela hlídka městské policie. Mladík se nejprve obořil i na strážníky, ale po jejich rázném zákroku velmi rychle zkrotl. Předložil občanský průkaz a podrobil se i dechové zkoušce, která u mladíka ani u revizora nezjistila alkohol.

„Mladík je podezřelý ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, za který mu hrozí pokuta do deseti tisíc korun,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Pavel Janík.

Revizor po incidentu navštívil úrazovou ambulanci a podrobil se rentgenovému vyšetření ruky. „Naštěstí šlo jen o pohmoždění bez zlomeniny,“ prozradil.

Za rok 2018 zachytili revizoři zlínské dopravní společnosti 7 717 cestujících bez platné jízdenky. Letos do konce října bylo 5 289 černých pasažérů.