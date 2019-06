Revival je stále fenoménem, táhnou kapely přehrávající slavné hity Queen

Zlínská skupina Koberec Band vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních revivalových kapel v Česku, když se pustila do repertoáru Deep Purple.

„A rozhodně jsme byli první, která se stala plně profesionální,“ říká zpěvák kapely Miroslav Koňárek.

Jako jediný člen v ní funguje od jejího založení až dosud. Písničky „Párplů“ hrávali ještě před rokem 1989 a měli kvůli tomu velké problémy s komunistickým režimem.

„Kdyby mi tehdy někdo řekl, že se jednou osobně potkám se zpěvákem Deep Purple Ianem Gillanem a předám mu naše cédéčko, měl bych ho za blázna,“ líčí Koňárek.

Po revoluci jim provozní klubu Golem poradil, aby si založili revival. Vyhráli s ním evropský festival nejlepších revivalů v Polsku a jako hlavní cenu dostali... „Živého koně! Ale nikdy jsme ho neviděli,“ směje se i po letech Koňárek.

Zahráli si před slavnými The Animals a měli dělat předkapelu Whitesnake, jenže jejich zlínský koncert byl dvě hodiny před začátkem zrušený. „Zpěvák David Coverdale se omluvil, že má hlasové problémy a vstupné se vracelo,“ vybavuje si.

Největší koncertní slávu už má jeho kapela za sebou, dnes hrává jen šest sedm vystoupení měsíčně.

„Chceme se muzikou bavit, hrajeme hlavně pro sebe,“ popisuje zlínský rocker s přezdívkou Koberec.

Aktuální tahák? Songy od Queen

Deep Purple Revival je asi nejstarším regionálním zástupcem revivalů. Tento fenomén se nevyhnul ani Zlínskému kraji, kde stejně jako ve zbytku země zapustil kořeny už v 90. letech.

O tom, že jsou dodnes velmi silné, svědčí i fakt, že se zde právě v sobotu konají hned dva festivaly zaměřené výhradně na revivalové formace.

V areálu výstaviště Floria v Kroměříži od 14 hodin pořádají Revival Fest, kam přijedou revivaly kapel jako jsou Queen, Red Hot Chilli Peppers, Rolling Stones, Iron Maiden, Metallica nebo Kabát.

Na Sokolském stadionu v Uherském Brodě se zase od 18 hodin koná Brodfest, v tamějším amfiteátru zazní písně revivalů skupin Queen, Lucie, Nirvana a Nightwish.

A rozhodně přitom nepůjde o zábavu pro pár skalních fanoušků.

„Předprodeje jsou rekordní, očekáváme návštěvu kolem 3 500 lidí,“ říká manažerka Florie Ivana Machová, která má na starosti festivaly.

Je poznat, že do vybírání revivalů je hodně zapálená. „Morava vždycky byla rocková, takže volíme kapely z tohoto žánru. Je to půlroční práce, musím je naposlouchat na internetu, objet jiné akce, ptát se po referencích,“ vypočítává.

V Uherském Brodě během minulých pěti ročníků počítali návštěvníky ve stovkách a letos možná překonají tisícovku.

„To by byl náš splněný sen,“ přiznává starostka pořádajícího TJ Sokol Uherský Brod Sabina Běhůnková.

První ročník Brodfestu nabídl také autorské kapely jako Kern nebo místní HBS.

„Jenže naše finanční možnosti jsou omezené a nemůžeme si dovolit pozvat si známou kapelu. Takže od druhého roku jdeme cestou pouze revivalů. Ohlasy lidi jsou pozitivní a návštěvnost stoupá,“ pochvaluje si Běhůnková.

Hlavní hvězdou obou festivalů jsou letos pražští Queenie, kteří přehrávají hity od Freddieho Mercuryho a spol.

Od 19 hodin zahrají v Kroměříži a ve 22.30 hodin v Uherském Brodě.

„Je to opravdu špičkový revival nejen v českém, ale i světovém měřítku. Hráli dokonce před anglickou královnou,“ upozornila Machová.

VIDEO: Mercury je asi má životní role, řekl frontman skupiny Queenie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„V Kroměříži měli hrát už loni, ale z časových důvodů by museli začínat, což jsme nechtěli. Koncert jsme proto museli o rok posunout a smlouvu jsme podepsali dávno předtím, než začala mánie ohledně Bohemian Rhapsody,“ zmínila.

„Díky tomuto filmu se obrovsky zvedl zájem o písně Queen,“ souhlasí Běhůnková.

K nerozeznání od originálu

V čem hledat kouzlo revivalů? A proč mu Češi propadli tak, že přehrávání známých šlágrů se v zemi věnují desítky kapel? Podle Machové je za tím jednoduchý princip.

„Ne každý si může dovolit či ani nechce zajet si na koncerty velké kapely. Nebo tyto skupiny už v originálním složení nevystupují, což je příklad Queen,“ poukazuje.

„Navíc některé interpretace jsou na vysoké úrovni a skoro k nerozeznání od originálu. Loni jsme přivezli revival Rammsteinů a známí, kteří je slyšeli zvenku areálu, se mě pak udiveně ptali, jestli jsme tady měli originální kapelu,“ říká.

Mnoho lidí si zkrátka chce dát pivo či víno nedaleko svého bydliště, pobavit se a hlavně si zazpívat notoricky známé skladby. A tohle není jen tuzemská specialita.

„Jezdíme po celé Evropě a i v Německu na akcích běžně vídám padesátileté chlapy, jak křepčí na písničky od Deep Purple. Vracejí se do mládí a vzpomínají. Takhle to funguje všude,“ poznamenal Koňárek.

Česko se liší jinou věcí: vysokým počtem revivalů stále existujících skupin. Zpěvák Tublatanky Maťo Ďurinda před nedávným koncertem na Holešovské Regatě líčil, že jeho kapele to někdy přináší úskalí.

„Stávalo se, že nám psali fanoušci, že jdou na náš koncert do nějakého města, a my tam vůbec nehráli. Byl to revival, který ale na plakát dal velkým písmem Tublatanka a malým revival,“ řekl Ďurinda.

Když vznikne revival revivalu

Nejvíce „napodobitelů“ má kapela Kabát. „Jednou jsme si dali práci a hledali jsme na Googlu, kolik revivalů máme v Česku a Slovensku. Napočítali jsme jich 27,“ podotkl kytarista skupiny Ota Váňa v dokumentu Země revivalů.

Jednou z nich je vsetínský Waťák – Kabát revival, který vznikl v roce 2000.

„Podle mě jsme byli první, který hrál písně Kabátů jako jejich regulérní revival,“ přemýšlí kytarista Pavel Bartoň.

Úvodní vystoupení měli na lokální akci Vsetínské záření. „Úspěch byl tak velký, že jsme museli hrát déle. Jenže tehdy jsme uměli jen asi osm písniček, takže jsme je zahráli dvakrát,“ poznamenal Bartoň.

Trefili se do doby, kdy Kabát přestal koncertovat tak často a po jejich písních byl mezi lidmi hlad. Revivalů navíc měli málo.

„Drnčely nám telefony, že nás chtějí na spoustě akcí po celé zemi,“ líčí Bartoň. „Organizátoři chtějí vydělat a lidi rádi chodí za muzikou, kterou znají a můžou si ji zazpívat. Sám hraju v autorské kapele Shape The Cat, znám to i z druhé strany. Návštěvníci si nás poslechnou, ale to je všechno. Texty neznají a nestrhne je to tolik, jako písničky od Kabátů,“ dodává.

Mimochodem, Waťák už je tak známý, že jednou dokonce vznikl i jeho revival. „Bylo to jen ze srandy, hrozně nás to v kapele pobavilo,“ směje se Bartoň.