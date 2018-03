Pohled na park byl k pláči, Týniště ho bude zkrášlovat po čtyři roky

Radnice si nechala vypracovat dendrologický posudek a pracovníci technických služeb pokáceli desítky napadených dřevin. Například habry, které se nakláněly nad dětské hřiště.

„Většinou jsou to stromy výrazně nebo silně poškozené, napadené houbovými infekcemi, proschlé, stromy s rozsáhlými dutinami anebo poškozenými náběhy a kořenovým systémem,“ popsal místostarosta Týniště nad Orlicí Pavel Nadrchal (nez.).

Špatný stav některých stromů v loňském roce vyústil v dočasné uzavření parku, když při únorové vichřici kmeny nevydržely a skácely se k zemi. I přes zákaz si tam však některé maminky s dětmi zkracovaly cestu do školy.

„Dívali jsme se na to z okna a bylo to strašidelné. Když trochu víc zafoukal vítr, hodně to padalo. Stromy jsou v parku opravdu staré,“ řekla Kateřina Štreglová, která bydlí u parku a chodí tam s malými dětmi. Za kácení je proto ráda a těší se, že místo po letech prokoukne.

„Vypadá to tady hrozně. Mělo by se s tím něco udělat,“ utrousil další občan, který parkem procházel z centra k nádraží.

Kromě napadených stromů nechalo město pokácet také několik zdravých kmenů, které musely ustoupit revitalizaci parku. Na tu má radnice projekt z roku 2016. V první etapě se bude vysazovat nová zeleň. Vznikne také bohaté keřové a bylinné patro. Množství nově vysázených dřevin má výrazně převýšit počet pokácených stromů.

Souběžně s kácením také odborníci ošetří části ponechaných stromů bezpečnostním a zdravotním řezem. V některých případech mírně zredukují koruny a odstraní takzvané tlakové větvení.

„Ošetřování stromů potrvá až do jara a pak bude pokračovat koncem léta a na podzim,“ informoval starosta Libor Koldinský (TOP 09).

Radnice získala na obnovu zeleně v parku evropskou dotaci. Ta pokryje téměř 1,5 milionu korun z celkových 2,4 milionu. Práce budou trvat celý rok a protáhnou se i do roku 2019. Stromy se budou sázet hlavně v době vegetačního klidu. Projekt má trvat až do roku 2021, protože se počítá i s péčí při dalších etapách revitalizace parku, který dostane novou podobu.

Nejdřív sázet, potom kopat

„Park projde citelnou změnou. Doplní se a obnoví zajímavé průhledy, sjednotí a ucelí se výsadba, zrevitalizují se trávníky a doplní keřové i trvalkové patro,“ popsal starosta.

V dalších etapách dělníci upraví cesty, které dostanou nové povrchy a sjednotí se jejich rozměry. Přibudou odpočinková místa, lavičky a další mobiliář, včetně veřejného osvětlení, na které by radnice chtěla další dotaci. Nyní připravuje projektovou dokumentaci. O peníze chce žádat v příštím roce.

Náhon je ostudou města Rozbořené břehy, koryto obrůstající zelení a především zcela minimální průtok vody. Tak vypadá odlehčovací větev náhonu Alba protínající Týniště nad Orlicí, která kdysi zásobovala dolní mlýn a později městskou elektrárnu. Svému účelu neslouží už přes 50 let a stala se ostudou města.

Kanál protéká okrajem městského parku a radnice se ho už od roku 2016 snaží získat do svého majetku, aby ho mohla opravit. Povodí Labe, kterému pozemky pod kanálem patří, totiž už před lety chtělo kvůli nedostatku vody průtok z Alby do odlehčovací větve uzavřít. To město odmítá. Z kanálu totiž plánuje napájet jezírko, které má být v parku. Jenže vody je málo i v řece Bělé, která je zdrojnicí Alby. „Množství vody je řízeno platným manipulačním řádem a je odvislé od stavu vody v řece Bělé,“ vysvětlila Jana Burianová z Povodí Labe. Radnici se nakonec podařilo vyjednat alespoň desetilitrový průtok. „To by mělo na jezírko stačit,“ uvedl Daniel Nedomanský z městského odboru životního prostředí. Pozemky pod kanálem město s Povodím Labe smění za jiné, které nyní patří Týništi a na nichž jsou koryta jiných drobných vodních toků, které Povodí spravuje. Kdy se směna uskuteční, zatím není jasné. Podle Povodí by to však měla být jen formalita.

„Park je opravdu tmavý. Zatím nevíme, kolik bude osvětlení stát. Zřejmě to bude největší položka. Pravděpodobně ho proto rozdělíme na dvě etapy,“ vysvětlil starosta.

V parku tak nastane paradoxní situace - nejprve se bude sázet zeleň a teprve poté se budou kopat sítě a základy pro lampy. Podle Koldinského je to chyba bývalého vedení.

„Mělo to jít obráceně, nejdříve se park měl celý rozkopat a udělat destrukční práce a až pak výsadba,“ upozornil.

Bývalá starostka, kterou zastupitelé v prosinci 2016 odvolali a nahradili právě Koldinským, však kritiku odmítá. „My jsme udělali pouze jednoduchou studii, jak by to mělo vypadat. Projekt se dělal už za nového pana starosty,“ řekla Jana Galbičková (nez.).

V poslední etapě by měl park získat vodní plochu. Jezírko v původním projektu bylo, pak ho zastupitelé vyškrtli a nakonec se loni do úvah vrátilo. S ním chce radnice obnovit i náhon, který parkem protéká. Nejdříve ho však musí získat do majetku, aby do něj mohla investovat.

„Pakliže se všichni dohodnou, že tam jezírko bude, tak se do projektu dodatečně vloží. Má být v části od nádraží. Je tam vynechané místo, kde není plánována žádná výsadba,“ doplnil Daniel Nedomanský z odboru životního prostředí městského úřadu.

Projektová příprava na stavbu jezírka a obnovu náhonu by mohla začít na jaře. Příští rok na ně chce radnice žádat o dotaci.