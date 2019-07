Při výstupu na Sněžku zkolaboval. Muže zachránil defibrilátor pro laiky

„Muž zkolaboval asi 100 metrů pod vrcholem. My jsme právě z Pece pod Sněžkou vyráželi k pádu cyklisty s odřeninami horních končetin. Po domluvě s dispečinkem linky 155 Královéhradeckého kraje jsme ovšem upřednostnili resuscitaci muže, ohroženého na životě,“ uvedl Jakub Novák, zasahující člen Horské služby Krkonoše.



Cestou na Sněžku se záchranář telefonicky domluvili s cyklistou, že sám kontaktuje Zdravotnickou záchrannou službu.

„Když jsme dorazili na místo, obsluha horní stanice lanovky už prováděla laickou resuscitaci pomocí automatizovaného laického defibrilátoru. Ihned jsme pacienta převzali a pokračovali. Krátce na to dorazili naši kolegové z polské GOPR a do resuscitace se zapojili,“ popsal záchranu turisty Jakub Novák s tím, že pokusy obnovit muži životní funkce trvaly až do příletu vrtulníku Letecké záchranné služby z Hradce Králové.

Do nemocnice muže dopravil vrtulník

Přibližně v tu dobu se horským záchranářům podařilo muži obnovit srdeční činnost. „Lékař Letecké záchranné služby poté postiženému podal potřebné léky a provedl zajištění dýchacích cest. Pak jsme muže naložili a nosítka a šetrně přenesli k vrtulníku, který dosedl asi 50 metrů od nás.Ten pacienta transportoval k dalšímu ošetření do nemocnice v Trutnově,“ doplnil Jakub Novák a uvedl, že po skončení zásahu kontaktovali členové Horské služby ještě onoho zraněného cyklistu, zda jeho ošetření zdravotníky proběhlo úspěšně.

„Je to v pořadí už druhá úspěšná resuscitace za pomoci defibrilátorů, které Královéhradecký kraj zakoupil a umístil na krkonošských horských boudách a na horní stanici lanovky na Sněžku. Ukazuje se, že to bylo prozíravé a defibrilátor dokážou laičtí uživatelé správně použít,“ komentoval včerejší akci Pavel Jirsa, náčelník Horské služby Krkonoše.