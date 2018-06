Restituce stále víří emoce v Chrlicích. Církev chce zámek i radnici

Starosta stojí za spolkem. K soudu jde ve středu V Chrlicích si církev nárokuje i budovu radnice, která přiléhá k zámečku. O tu se soudí s městem. Další stání je už tuto středu. „Nepředpokládám, že by padl rozsudek. Povolali jsme ještě svědky z Prahy, kteří se problémem restitucí zabývají. Možná by mohlo být jasno v září nebo do konce roku, ale těžko soudit,“ uvedl starosta městské části Lukáš Fila (nestr. za ANO). Podle něj Chrlice předložily důkazy o koupi i využívání radnice a věří, že se prokáže, že církev na ni nárok nemá. „U nás je to hodně složité. Zrovna u radnice i zámečku si ale myslím, že církev nárok nemá. V zámečku hodně investoval stát, v porevoluční éře kolem 350 milionů,“ přiklání se starosta na stranu chrlického centra pro nevidomé. „Na druhou stranu církev v roce 2015, kdy žaloby podávala, udělala velké množství ústupků. Je tu asi 120 hektarů orné půdy – byť v záplavové oblasti – jimiž disponuje brněnský magistrát. Osobně si myslím, že na ně církev měla nárok, ale vzdala se jich a tehdy je nezažalovala,“ dodal starosta.