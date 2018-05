Z velkých plánů na nové relaxační areály v Jihlavě zbyly jen ruiny

Zchátralý Reindlerův dvůr na okraji Jihlavy se měl loni bourat a postupně se proměnit v nový kulturně relaxační areál s hotelem, výletní restaurací, chovem koní či dětskou zoologickou zahradou. Alespoň tak to loni začátkem roku sliboval pronájemce areálu, brněnská developerská společnost Sur Lie.



Jenže od té doby se v bývalém premonstrátském statku Reindlerův dvůr nezměnilo vůbec nic. Budovy dál chátrají a v ruině statku stále bydlí lidé, kteří už tam dávno bydlet neměli.

„Přiznávám, že jsme to čekali jednodušší, než jaké to ve skutečnosti je. Do přípravy této investice už jsme vložili statisíce korun, ale stále hledáme záměr, co by tam bylo možné udělat. Narazili jsme na mnohem více problémů, než jsme tušili,“ řekl mluvčí Sur Lie Jakub Schneider.

Proč se záměr nikam neposunul? Developeři prý až postupně začali zjišťovat, jaký je v Reindlerově dvoře a okolí skutečný stav věcí.

„Ukázalo se, že tam buď vůbec nejsou inženýrské sítě, nebo jsou nevyhovující, že stav příjezdových komunikací bude problematický při vyjednání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, takže nás to nutí na přípravě udělat daleko více práce, než jsme počítali. A to trvá déle. Museli jsme udělat i hlukovou studii kvůli sousedícímu dálničnímu přivaděči, která si také vyžádala dost času,“ řekl Schneider.

Obyvatelé statku si vozí vodu v barelech, elektřinu mají

Výsledky hlukové studie podle něj ovlivnily možnosti budoucího využití areálu. „Vyšlo nám, že hlukové emise u toho přivaděče jsou nadměrné, což ovlivňuje to, co tam můžeme nebo nemůžeme vybudovat,“ podotkl Jakub Schneider.

V Reindlerově dvoře stále žije čtyřčlenná rodina. „Nové pronájemce jsme tady viděli naposledy před půldruhým rokem. Slyšeli jsme jenom to, že se má statek za dva roky bourat, ale jinak nevíme nic,“ řekla jedna ze zdejších obyvatelek Ivana Janáková.

Statek je už dva roky odpojený od vodovodu, elektřinu tady zatím mají. „Vodu si vozíme v barelech z nedaleké studánky,“ řekla Janáková.

Zástupci firmy Sur Lie příliš nekomunikovali ani s jihlavskou radnicí. „Mluvili jsme s nimi naposledy někdy před rokem, kdy oznámili, že plánují na Reindlerův dvůr zpracovat záměr využití, ale od té doby se neozvali,“ řekl Tomáš Lakomý z jihlavského úřadu územního plánování.

Sur Lie má areál Reindlerova dvora od loňského roku pronajatý na 50 let od Královské kanonie premonstrátů na Strahově. Premonstrátům majetek v roce 2015 vrátil stát v rámci církevních restitucí.

Sur Lie zjistil, že se mu investice do Českého mlýna nevrátí

Krachem skončil jiný projekt, na kterém měla firma Sur Lie v Jihlavě pracovat. Ve volnočasovém areálu Český mlýn na nábřeží řeky Jihlavy chtěli brněnští developeři vybudovat zázemí pro sportovní aktivity s půjčovnou loděk, in-line bruslí a kol, zprovoznit zde restauraci a zajistit servis pro cyklisty a další sportovní aktivity v přilehlé lokalitě.

„Když se účastníte soutěže, máte krátký čas na propočítání investic a jejich návratnost. Naším primárním měřítkem tam sice nebyla okamžitá návratnost investice, ale když jsme to potom propočítali pečlivě a ukázalo se, že se nám investice nemůže vrátit, rozhodli jsme se, že projekt neuskutečníme,“ okomentoval nezdar Schneider.

Město Jihlava na dovybavení budování tohoto areálu vypsalo před více než rokem výběrové řízení. Jeho součástí bylo zadání, co město potřebuje v daném prostoru vybudovat - mimo jiné i zmíněné občerstvení, toalety a půjčovnu nebo opravnu kol.

Firma Sur Lie se do výběrového řízení přihlásila jako jediná. „Měli jsme podmínku zahájení stavby do určitého termínu a také dobudování chybějící budovy pro vodáky. Protože se dlouho nic nedělo, oslovil jsem je a oni přiznali barvu, že záměr vzdali. Tak jsme to ukončili. Nyní buď vypíšeme nové výběrové řízení, ale možná je tam i příležitost pro jiný záměr,“ přiblížil náměstek primátora Jaromír Kalina.

„V případě areálu u Českého mlýna jsme pečlivě propočítali, jaké investice tam ještě musíme udělat. To bylo například vybudování poměrně rozsáhlého zázemí pro vodácký oddíl v hodnotě milionů korun plus přípojky sítí, takže bychom na tom nejen že nic nevydělali, ale naopak velice prodělali,“ popsal Schneider.

Město letos v místě vybuduje alespoň toalety. „Reakce firmy Sur Lie k záměru v areálu u Českého mlýna mě překvapila. Pokud budou chtít dál působit v Jihlavě, měli by se chovat férověji,“ dodal Kalina.