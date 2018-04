Rektor Masarykovy univerzity Bek kandiduje do Senátu, má podporu čtyř stran

Do Brna přijeli Mikuláše Beka představit jako společného kandidáta předsedové stran Petr Fiala (ODS), Jiří Pospíšil (TOP 09), Petr Gazdík (STAN) a místopředsedkyně Magdalena Davis (SZ). Pokud uspěje, zaujme křeslo bývalé ústavní soudkyně Elišky Wagnerové, která je senátorkou za Stranu zelených a kandidovat už nechce.

„To byla také jedna z mých vnitřních podmínek. Nechtěl jsem proti Elišce Wagnerové kandidovat. Druhou bylo, že mě podpoří více stran, a jsem rád, že se to povedlo. Myslím, že v Poslanecké sněmovně nebo radnici by byla koalice ODS a Zelených zcela nemožná, ale v Senátu to považuji za funkční spojení, protože jde spíš o evoluci ústavního pořádku a ne o nějaké radikální změny,“ říká Bek.

V Senátu by se rád věnoval zákonům z oblasti vzdělávání a vědy, elektronizaci a digitalizaci státní správy a evropským strukturálním fondům.

„To všechno jsou věci, se kterými mám jako rektor zkušenosti,“ uvedl. Pokud by uspěl, dokončil by funkční období rektora, které mu běží do konce srpna 2019.

„Zároveň bych usiloval, aby volba rektora proběhla co nejdříve a já mohl svému nástupci postupně předat agendu. Předpokládám, že na senátorství budu zčásti čerpat dovolenou,“ vysvětlil.

Jako senátor by byl zařazený do klubu STAN. „Jednám s nimi nejdéle a názorově k nim mám nejblíž,“ upřesnil.

ODS původně podpořila frontmana skupiny Kamelot

Pro ODS je Bek už druhým kandidátem, kterého v tomto obvodě po letošní senátní volby podpořila. Tím prvním byl frontman brněnské kapely Kamelot Roman Horký, kterého představila jako svého kandidáta loni na podzim. V únoru letošního roku ale svoji podporu přehodnotila a spojila ji se jménem Mikuláše Beka a dalšími stranami.

Sám Roman Horký dnes Bekovi ustoupil a nechal se slyšet, že ho podpoří.

„Natáčím audio a video Mezinárodní škola hry na kytaru a to je tak náročný úkol, že bych to s případným působením ve vysoké politice nezvládal,“ komentoval krok ODS Horký.

Podle něj se ale v jeho sympatiích k ODS nic nemění. „Jsem vyznavačem liberálních hodnot a vždycky ji budu podporovat. Budu v jejich stáji, a pokud bych dostal nabídku za ni kandidovat, rád ji využiju,“ doplnil.