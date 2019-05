Svatba i dovolená. Jinak ale Škodováci po rekordní výplatě šetří

Štědře odměňovaní zaměstnanci jsou letos více spořiví, pokud už plánují utrácet, chystají se spíše na jednorázově větší výdaje za dovolenou, nebo za svatby.

Letošní přístup Škodováků je tak podle ankety iDNES.cz mezi zaměstnanci firmy odlišný od toho loňského, kdy mnozí avizovali nákup spotřebního zboží, například drahých mobilních telefonů, nebo i nového tetování.

„Určitě část peněz použijeme na zaplacení dovolené, část peněz ušetříme na horší časy,“ popsal Petr Mašek, který pracuje v mladoboleslavské logistice firmy.

„Taková výplata je velmi příjemná. Vděčíme za ní silným odborům, to v jiných podnicích nedostanou. Většina peněz půjde do rodinného rozpočtu, uvidíme jestli se to bude ještě v příštích letech opakovat, hovoří se o přicházející krizi,“ dodává další ze zaměstnanců Zdeněk Šolc.

Lidé tak podle předsedy odborů Kovo ve Škodovce Jaroslava Povšíka reagují na informace, že automobilový průmysl čekají horší časy a náročné překážky. „Lidé vidí, že se situace zhoršuje, že již není tolik tlak, aby chodili na přesčasy. Čtou v novinách o problémech s homologacemi motorů WLTP i o hrozících pokutách za nesplnění emisních limitů a mají pochopitelné obavy,“ řekl iDNES.cz Povšík.

Podle něho mají zaměstnanci také zvýšenou obavu o budoucnost pracovních míst. „Každého znejistí, když kolem něho na pracovišti přibývají další a další roboti. Začínají přemýšlet, jak bude vypadat automobilový průmysl do budoucna,“ uvedl.

Zároveň samotné odbory mezi lidmi šíří osvětu, jak s neobvykle velkými penězi zacházet. „Spolu s tím, že se nám v posledních letech dařilo pro zaměstnance zajistit velké peníze, jsme je nenásilnou formou učili i to, že nemá cenu je hned rozhýřit. Vysvětlujeme, že na ně číhá spousta lákadel, různých marketingových akcí a festivalů soustředěných v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí právě na květen. Také lidem říkáme: Neriskujte, nechtějte rychle zbohatnout na hazardu, žádný jackpot na automatech obvykle nepřijde,“ uvedl Povšík.

Restaurace, obchody a další podniky zaznamenaly nárůst zákazníků hlavně bezprostředně po čtvrtečním výplatním termínu, i když nebyl nijak dramatický. „Návštěvnost Olympia centra i Bondy centra v Mladé Boleslavi stabilně roste a ve výplatní den zavítá do obchodních center víc lidí než ve zbytku měsíce. Oproti minulému roku se návštěvnost ve výplatní den v květnu zvedla bezmála o čtvrtinu,“ sdělila mluvčí vlastníka nákupních center CPI Ivana Töröková.

Mnozí Škodováci ale šetří peníze na finančně náročnější akce, například plánují veselky.

„Většina peněz padne na svatbu,“ řekl iDNES.cz jeden ze zaměstnanců na 7. bráně automobilky. „Peníze si vyžádá pronájem prostor, svatební šaty a další věci okolo,“ vypočítává mladší muž v bílém triku s logem automobilky.

A že to nebude jediná svatba financovaná ze škodováckého bonusu, potvrzuje i Marie Tomášková z klenotnictví v mladoboleslavském nákupním centru Olympia. „Projevilo se to, chodí více lidí. Nejvíce se kupují snubní prsteny, díky bonusům se chlapi odhodlali k nákupu,“ uvedla.

Kromě svateb také mnozí zaměstnanci plánují nákup dovolené, stále častěji proto míří i do zdejších poboček cestovních kanceláří. „Zvýšený zájem o naše zájezdy je mimo jiné způsoben výplatou mimořádného bonusu ve společnosti Škoda Auto,“ potvrzuje mluvčí CK Čedok Hana Součková. Podle ní si lidé přicházejí hlavně pro letecké pobytové zájezdy.

„Mezi nejžádanější destinace letošní sezóny patří Turecko, Řecko či Bulharsko,“ dodala Součková. Více klientů míří i do konkurenční CK Fischer. Zástupci obou kanceláří se shodují, že v regionu roste zájem dlouhodobě díky každoročně rostoucím mzdám ve Škodovce.

„Prodeje v mladoboleslavské pobočce rostou konstantně už několik let přibližně o 10 procent ročně. To, že dokáží odbory vyjednat zaměstnancům nadstandardní platy se v našem odvětví projevuje jednoznačně pozitivně, protože řada lidí si právě za vydělané bonusy pořídí dovolenou,“ dodává mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Tarifní třídy ve Škoda Auto vzrostly od 1. dubna o 2 500 korun měsíčně, od toho se odvíjel růst dalších složek mzdy, například osobní ohodnocení se zvýšilo průměrně o dalších 380 korun. Průměrná hrubá mzda tarifních zaměstnanců loni ve Škodovce překročila hranici 51 tisíc korun. Kromě toho odbory vyjednaly pro zaměstnance navýšení variabilního bonusu a jednorázovou platbu. K výplatě tak nyní dostali ještě 65 tisíc korun hrubého navíc. U většiny lidí to znamenalo celkovou částku přes 100 tisíc korun hrubého, což je po zdanění kolem 71 tisíc korun čistého.

Na další větší peníze se mohou Škodováci těšit v červnu, kdy jim spolu s výplatou přijde první polovina takzvaného zaručeného bonusu. Ten se na rozdíl od variabilního bonusu neodvíjí od zisku firmy. Právě zisk společnosti bude podle očekávání v příštích letech klesat zejména s ohledem na vysoké investice do nových vozů. „V příštích letech musíme masivně investovat do nových technologií souvisejících s příchodem elektromobility. Našim cílem je dlouhodobé zajištění konkurenceschopnosti společnosti Škoda Auto, a tím i pracovních míst pro naše zaměstnance,“ uvedl nedávno předseda představenstva firmy Bernhard Maier.