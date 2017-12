VIDEO: V rekordním betlému jsou Švejk, Jan Žižka i hokejisté Motoru

„Každý účastník bez ohledu na věk si mohl vyrobit jednu či více papírových postaviček, které následně umístil do připraveného základu betléma,“ uvedl mluvčí Jihočeského muzea Tomáš Svoboda.

Stáj se svatou rodinou doplňují důvěrně známé stavby, jako je Černá věž, českobudějovická radnice nebo Jihočeské muzeum.

Betlém s celkem 1 614 originálními papírovými figurkami od 1 382 autorů je od středy zapsaný v České knize rekordů. Několikanásobně překonal rekord Sdružení rodičů při ZŠ Třešť čítající 269 figurek z nejrůznějších materiálů zhotovených 245 autory.

V betlému jsou například i hráči hokejového Motoru, Švejk nebo Jan Žižka.

Jesličky jsou součástí vánoční výstavy, která v muzeu potrvá až do 7. ledna. Otevřeno je i na Štědrý den do třinácti hodin, 25. a 26. prosince pak od 9 do 17:30 hodin.