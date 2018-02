Miliardová rekonstrukce zrychlí jihomoravské vlaky jen na pár kilometrech

Železničního spojení s Vídní, Prahou i Brnem se lidé ve Znojmě dočkali už na začátku 70. let 19. století. O 150 let později stav místní vlakové dopravy naopak moc nadšení nevyvolává.

Obstojnou úroveň má jen lokálka přes Retz do Vídně. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) už se sice pustila do rekonstrukce trati 246 vedoucí z Břeclavi do Znojma a letos do ní investuje miliardu korun, ale po dokončení etapy do Mikulova, na níž práce začnou v nadcházejících týdnech, se zatím k dalšímu pokračování na Znojmo nemá.

A tak si tamní obyvatelé mohou o rychlejším a pohodlnějším spojení s klíčovým železničním uzlem v Břeclavi nechat jen zdát.

„Je ostuda, že jediné železniční spojení na skutečně evropské úrovni má Znojmo s rakouskou metropolí. Cestující, který z Vídně dorazí do Znojma a chtěl by pokračovat vlakem dál, jako by se vrátil o desítky let zpátky,“ podotýká předseda Spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě Martin Kouřil, který doufá, že se nakonec podaří prosadit opravu celé trati.

Plány na financování oprav dalších úseků zatím nejsou

Už před šesti lety přitom bylo lidem ze Znojemska slibováno, že trať Znojmo–Břeclav bude rekonstruována z obou konců.

„Původní slib nebyl dodržen. Pokud padne otázka, kdy dojde i na znojemský úsek, nikdo nic pořádného neví. Měli bychom sdružit politický tlak a táhnout za jeden provaz. Aby nám ten vlak do budoucna hodně neujel a my nejezdili jen do Vídně,“ podotkl na posledním zastupitelstvu opozičník Jiří Kacetl (Pro Znojmo).

Další opravy na železnici Úpravy dolního nádraží v Brně: začnou v dubnu, v létě na ně naváže oprava mostů v Křídlovické a Hybešově ulici.

začnou v dubnu, v létě na ně naváže oprava mostů v Křídlovické a Hybešově ulici. Rekonstrukce na brněnském hlavním nádraží: od prosince se zde bude opravovat zabezpečovací zařízení.

od prosince se zde bude opravovat zabezpečovací zařízení. Rekonstrukce trati mezi Řikonínem a Vlkovem u Tišnova: dojde ke zvýšení rychlosti na trati mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem a rekonstrukci stanice Řikonín a zastávky Níhov, vše za 1,6 miliardy korun.

dojde ke zvýšení rychlosti na trati mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem a rekonstrukci stanice Řikonín a zastávky Níhov, vše za 1,6 miliardy korun. Rekonstrukce trati v úseku Brno-Slatina – Blažovice: obnova trati zvýší rychlost ze stávajících 80 km/h až na 115 km/h. Sanovat se budou mosty, vznikne podchod v nově budované zastávce s názvem Šlapanice. Náklady činí 727 milionů.

Rekonstrukce trati byla naplánována už v roce 2013, kvůli administrativní náročnosti se pak celý projekt zpozdil a posunul až do druhé výzvy dotačního Operačního programu Doprava. V něm je ovšem podmínka, aby každá stavba stála maximálně miliardu. Oprava celé sedmdesátikilometrové železnice z Břeclavi do Znojma je odhadnuta na 5,5 miliardy.

„Když se upřesnila technická řešení všech úseků a v návaznosti na to i nákladnost celé stavby, ukázalo se, že je nutné znojemskou část vyčlenit,“ popisuje Tomáš Johánek z generálního ředitelství SŽDC s tím, že žádné plány na financování oprav dalších úseků zatím nejsou.

Už loni v červnu proto podepsali starostové Znojemska memorandum podporující rekonstrukci celé trati. Nový znojemský starosta Jan Grois (ČSSD) se kvůli tomu také chystá sejít s krajským náměstkem pro dopravu Romanem Hanákem (ČSSD).

Přibude nová stanice, zlepší se mikulovské nádraží

SŽDC už se mezitím chystá vrhnout na dvanáctikilometrový úsek z Valtic do Mikulova, vyčleněno na něj má 1,074 miliardy korun. „Práce v tomto úseku zahájíme v březnu, dokončení stavby očekáváme v závěru letošního roku,“ potvrzuje mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Investovat se bude do kompletní obnovy trati, na které tak budou moct vlaky místo současného kodrcání jezdit i rychlostí 120 kilometrů v hodině. Dojezdové časy se tím ovšem zkrátí jen nepatrně, v řádu jednotek minut. Trať navíc zůstane neelektrizovaná a jednokolejná. Revitalizace by měla přinést hlavně stabilitu jízdního řádu. A samozřejmě zvyšuje bezpečnost provozu a komfort cestujících.

Práce se budou týkat i přestavby přejezdů nebo mostů. A co je nejdůležitější, počítá se i s výstavbou zcela nové železniční stanice v Sedleci u Mikulova, kde se budou vlaky míjet. Dosud zde stála pouze jedna kolej s malou zastávkou. Nově přibude další kolej a nádraží zhruba 150 metrů od stávající zastávky blíže k obci.

Změny nastanou i na nádraží v Mikulově, kde se zredukuje kolejiště a vybudují nová nástupiště. „Plánujeme i celkovou rekonstrukci samotné výpravní budovy,“ poznamenala Šubová s tím, že jde o záležitost příštího roku. „Vlakové nádraží je opravdu v žalostném stavu, takže každý posun je pokrok,“ podotýká mikulovský starosta Rostislav Koštial (ODS).