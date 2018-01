Osvícená rekonstrukce. Brno-střed sází u oprav svých domů na retro

„Měli jsme dvě možnosti. Pořídit to relativně levně s polystyrenem a plastovými okny, čímž bychom zničili architektonickou hodnotu domu, nebo ho vrátit do 30. let minulého století, kdy vznikl, ovšem za větší peníze. Zvolili jsme to druhé a ve spolupráci s památkáři vytvořili manuál, jak při rekonstrukci podobných staveb postupovat,“ říká radní Brna-střed Michal Doležel (Žít Brno), který má rekonstrukce historických staveb na starosti.

V manuálu uplatňuje radnice zásady zachovat maximálně autentické a originální prvky, nepoužívat plastová okna, zateplovat jen tam, kde je to nutné ke snížení energetické náročnosti, místo silikonové omítky používat raději omítky přírodní, například křemičité, ctít původní barvy a hlavně k opravě pustit jen prokazatelné profesionály.

To všechno při opravě domu na Moravském náměstí radnice dodržela. Přišla na 30 milionů korun. Vlastní rekonstrukci předcházel průzkum, který odhalil původní barvy fasády, oken a výkladů.

„Právě s těmi si autor hrál. Například omítka je bílá a oživují ji předsazené prosklené lodžie s měděným obkladem. Okna jsou olivově zelená. Na přízemí zase použil keramiku v černé barvě a kalené sklo opaxit a oživil světlemodrou barvu oken, dveří a výkladů,“ popsal Doležel.

Dělníci zateplili střední štít, do vnějších oken vsadili izolační dvojité sklo. V létě se nad obchody vrátí žluto-bílé markýzy. Na střeše opět slouží vyhlídková terasa, kterou v 70. letech při úpravách stavební firma zakryla. „Hodně jsme dbali, aby reklamy a nápisy na obchodech v přízemí měly jednotný ráz. Na názvy obchodů a provozoven je vyčleněný jednotný pás. Do vitrín v průchodu jsme umístili dobové plakáty,“ popsal Doležel.

Necitlivá oprava může zkazit celý komplex

Z přístupu radnice jsou nadšení památkáři. „Je to příklad osvícený a hodný následování. Tím, že tam použili kvalitní materiály a obnovili původní prvky, dům zhodnotili,“ tvrdí šéf městských památkářů Martin Zedníček.

Nadační dům Valentina Falkensteinera Dům na Moravském náměstí č. 14 byl postaven v roce 1934 podle návrhu architekta Oskara Pořísky . Ten je autorem řady dalších významných brněnských staveb, nejznámější jsou pasáž Convalaria v České ulici, oblá budova Čedoku u hlavního nádraží nebo funkcionalistická zastávka na Obilním trhu.

Stavba byla financována z peněz nadace Valentina Falkensteinera (1800–1884), který ji založil na pomoc chudým, studentům a handicapovaným. Měla „žít" z cenných papírů a nájemních domů. A dům na Moravském náměstí je jedním z nich. Proto se nad průchod do Mášovy ulice vrátil měděný nápis Nadační dům Valentina Falkensteinera.

Podle něj je ale na jednotlivých majitelích, jak k rekonstrukcím přistupují. „Na opravy památek přispíváme, ale pokud dům není chráněný, nic nezmůžeme. Ani u soukromníků, ani u veřejných institucí. Klasickým příkladem je výměna oken na budově bývalého zemského velitelství, která patří pod Univerzitu obrany. Doporučili jsme dřevěná okna, oni dali plastová a tuto cennou budovu od architekta Bohuslava Fuchse pohledově poničili,“ doplnil Zedníček.

Jen v nadšení vlastníků domů může doufat i radnice městské části. Fond na opravu domů pro osvícené majitele nemá. „Radní, kteří se problematikou zabývají, mohou poskytnout odbornou radu, pomoc v tomto duchu. Víc nástrojů ale nemáme,“ přiznala mluvčí radnice Brna-střed Kateřina Dobešová.

Podle Doležela může necitlivá oprava zkazit celý urbanistický komplex. Například nyní opravený dům je součástí fronty domů na rozhraní historického jádra a nového města. „Tvoří její průchod do Mášovy ulice a je monumentální branou z historického jádra do nového města,“ vysvětluje Doležel.

Dům, který vznikl podle plánů architekta Oskara Pořísky, je unikátní i tím, že neprošel žádnou nevratnou přestavbou. „V 70. letech dělníci zakryli některé prvky a vyhlídkovou terasu na střeše, ale to jsou věci, které se daly napravit, a to jsme také udělali,“ upřesnil Doležel.

Zkrášlovací kúra čeká i dům před nádražím

Radnice se ještě letos chystá na další domy, například na stavbu z 20. let minulého století v Kounicově ulici 1–9 nebo na dům v Nádražní číslo 4 s legendárním řeznictvím. To tam zůstane i po opravě. A „prohlédne“ i dům na Moravském náměstí číslo 12 v sousedství právě opravené stavby.

Sídlí v něm například kavárna Šestá větev. „Záměr se nám líbí, jestli podobně jako ten sousední prokouknou všechny domy, dostane náměstí úplně jiný ráz,“ míní šéfka podniku Dana Tantošová.

„Pro nás to v podstatě znamená jen lešení za výkladem. Interiér provozovny jsme do původního stavu vrátili, už když jsme se sem stěhovali,“ doplnila Tantošová.

V centru města se nyní opravuje několik vzácných staveb, které památkáři s napětím sledují. Letos by měl například majitel Stanislav Berousek po letech otevřít hotel Avion v České ulici. „Zvnějšku vypadá nadějně,“ dodal Doležel.