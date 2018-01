Padesát ředitelů škol ve Zlínském kraji musí znovu projít konkurzem

Oficiálně to Rada Zlínského kraje posvětí až začátkem února, už dopředu se ale její členové usnesli, že ředitelé krajských škol a zařízení, jimž uplynulo šestileté funkční období, podstoupí rekonkurz.

Týká se to 54 ředitelů, včetně těch, kteří vedou nejprestižnější školy v regionu.

„Vím, že u některých je to zbytečné, protože mají dlouhodobě vynikající výsledky, víme, že tu školu vedou velmi dobře. Ale v rámci objektivity chceme, aby rekonkurz podstoupili všichni,“ uvedl krajský radní odpovědný za školství Petr Gazdík.

Opakované konkurzy se dělají průběžně, zákon je umožňuje vždy po šesti letech. V tomto roce se jich ale nakupilo velké množství.

Obhajovat musí dvě desítky ředitelů středních škol

Letos mají své posty obhajovat ředitelé 24 středních škol, mezi nimi i ti, kteří opakovaně nemají problém naplnit třídy. Z gymnázií se to týká obou zlínských, uherskohradišťského i gymnázií ve Vsetíně, Holešově, Slavičíně a Otrokovicích.

Jde ale také třeba o průmyslovou školu v Otrokovicích, kroměřížskou hotelovou školu nebo Střední odbornou školu Josefa Sousedíka ve Vsetíně.

Ředitelé zatím o svých plánech příliš mluvit nemohou, někteří pouze potvrdili, že do obhajoby půjdou, jiní zachovávají mlčení i v tomto směru.

„Nerad bych to v tuto dobu komentoval, je to předčasné,“ reagoval ředitel Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť Jan Chudárek.

Pevně rozhodnutá není ani ředitelka gymnázia na náměstí T. G. Masaryka Alena Štachová. „Jsem ve funkci dvacet let, musím to zvážit,“ uvedla.

Naopak třeba ředitelé vsetínského a holešovského gymnázia s obhajobou počítají, stejně jako ředitel otrokovické průmyslovky Libor Basel.

„Chci obhajovat, základní strategie školy je narýsovaná, ale samozřejmě je stále na čem pracovat,“ uvedl Basel.

Botek: Mám svůj věk, počítám, že skončím

Pohled ředitelů na obhajování postů se liší. Někteří to přijímají jako součást své práce, pro jiné je to věc osobní.

„Já už mám svůj věk a předpokládám, že skončím, ale chápu mladší kolegy, které to uráží. Copak zřizovatel neví, jak pracují, když slouží řadu let?“ uvažoval ředitel uherskohradišťského gymnázia Zdeněk Botek.

A připomněl podobnou situaci, která ve Zlínském kraji nastala před šesti lety. Tehdy vedení kraje od rekonkurzů plošně upustilo. I to zákon umožňuje a je tedy jen na hejtmanství, zda nové konkurzy vyhlásí, případně na kterých konkrétních školách. Pokud by je ale požadoval jen po některých ředitelích, riskoval by nařčení, že jiné preferuje.

V roce 2012 měl seznam škol, na nichž se může konkurz opakovat, sedmdesát položek. Následující rok, po změně ve vedení Zlínského kraje, už se obhajoby konaly, bylo jich ale pouhých 14 (více v článku Ředitel gymnázia vystoupil proti komunistům, neuspěl pak v konkurzu).

Petr Gazdík je v pořadí třetím krajským radním, který o rekonkurzech rozhoduje. „Tehdy byl zákon nový a ten systém se teprve nastavoval. Teď jsme rozhodli, že výjimky nebudou, i když některé ředitele vyměnit skutečně nechceme, protože pracují výborně,“ uvedl.

Kromě středních škol se letošní opakované konkurzy týkají i devíti speciálních základních škol, deseti základních uměleckých škol, devíti dětských domovů, plavecké školy a Krajské pedagogicko-psychologické poradny.