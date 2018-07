Rekola po hrozbě města stáhnou své bicykly od brněnských značek a sloupů

„Měníme pravidla. Od středy zavádíme místo celoplošné sítě na vracení kol malé ostrůvky. Po městě jich budou desítky a budou vyznačené v naší mapě na aplikaci. Budeme na tom dělat celou noc,“ uvedl mluvčí společnosti Stanislav Čaban.

Lidé se o novince dozvědí z webových stránek společnosti, která po Brně provozuje stovku kol, a ze sociálních sítí. „Zákazníkům přijde i oznámení na mobil,“ doplnil Čaban.

Společnost se také dohodla, že její uživatelé nebudou kola zamykat k dopravním značkám a sloupům veřejného osvětlení. Naopak je mohou nechat u zábradlí, ale tak, aby nepřekážela v průchodu.

„Pokud někdo nechá kolo tam, kde nemá, odstraníme ho,“ sdělil Čaban. Podle něj by se tak nemělo stát, že by růžový bikesharing měl problémy.

Město to musí uvést do pořádku, oznamuje Hollan

Zpráva, že se město na popud zastupujícího šéfa odboru dopravy Pavla Pospíška chystá zrušit parkování kol u dopravních značek a zábradlí, vzbudila koncem uplynulého týdne pobouření zejména mezi lidmi, kteří cyklistickou dopravu po městě používají a prosazují.

Proti se postavil náměstek brněnského primátora Matěj Hollan (Žít Brno), který tvrdí, že jde o krok v rozporu s proklamacemi o Brnu jako městu vstřícném k cyklistům.

„Pavel Pospíšek manipuluje s rozsudkem krajského soudu, o který přitom opírá objednávku Odboru dopravy, aby Bkom odstranil všechna kola. Krajský rozsudek přitom říká opak. Že nelze odstranit od značky nějaký vozík jen proto, že v zákoně je uvedeno, že na značce nic nemá být. V rozsudku je přímo uvedeno, že nelze jednat tak, že se to prostě oddělá, protože ke spáchání správního deliktu musí být naplněna materiální stránka,“ poznamenal Hollan.

Podle něj by se pak mohlo stát, že město bude čelit žalobám ze strany majitelů odvezených kol, které prokazatelně nikomu nevadily. Ve snaze prosadit téma na jednání úterní mimořádné rady města však neuspěl. „Budeme o tom ale jednat na radě příští úterý. Město to musí formálně uvést do pořádku,“ uvedl Hollan.

Nechceme sázet pokuty, uklidňuje Pospíšek

Podle Pospíška situace není tak horká. „Jde nám především o to, aby z centra zmizely vraky kol, která na místě stojí dlouho. A ta kola, která prokazatelně blokují průchod pro lidi. Zejména kolem nádraží je takových kol nejvíc,“ sdělil Pospíšek.

Ten trvá na tom, že vyhláška i zákon zakazují umísťovat na značky předměty, které s nimi nemají nic společného. Dokonce za to hrozí pokuta až 300 tisíc korun.

„My nechceme sázet pokuty. Na druhou stranu, kdyby o vrak někdo zakopl a zlomil si nohu, může zažalovat město jako majitele komunikace,“ upozornil Pospíšek.

Bkom ale uklidňuje, že do ulic nenastoupí speciální komando, které bude kola odstraňovat. „Pokud v rámci své běžné práce naši zaměstnanci na nějaký vrak nebo kolo, které vysloveně brání průchodu, zasahuje na přechod nebo do vozovky, narazí, budou to řešit,“ upřesnila mluvčí Bkom Vladimíra Navrátilová.

Podle ní na bicykly, které brání v cestě, upozornili sami lidé například na Poříčí, na Mendlově náměstí, či na Pekařské. „Když jsme tam přijeli, už tam nestály,“ podotkla. „Upozornění byla také podnětem pro to, abychom na špatně zaparkovaná kola majitele upozornili cedulí. Chtěli jsme, aby si uvědomili, že to tak být nemá,“ doplnila mluvčí.