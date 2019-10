Radní Ostravy chtějí zbavit město nevkusné venkovní reklamy

Z centra i dalších lokalit zmizí například reklamní lavičky, textilní plachty i shluky nápisů, plakátů či polepů připomínajících cirkus. „Reklamu nezakazujeme, ale kultivujeme,“ zdůrazňují radní.

Podle prvních ohlasů je ale nařízení kontroverzní – přísné až přehnané.

„S regulací reklamy souhlasím, ale podnikatelům se zdá přísná. Například v předzahrádkách musí vyměnit slunečníky i markýzy se symboly firem – ty budou nově povoleny jen na svislých bočních lemech,“ říká opoziční zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak) s tím, že elektricky ovládaná velká vysouvací markýza stojí až 200 tisíc korun.

„Nejvíc reklamního smogu je paradoxně na majetku města a jeho společností i obvodů. Kdyby si město zametlo před vlastním prahem, takové nařízení by nemuselo vůbec vydávat,“ zmínil Semerák.

Také místopředseda městské komise pro investice a architekturu František Kolařík (ODS) řekl, že při projednávání nového nařízení měli členové komise k pravidlům omezujícím reklamu řadu připomínek. „Svoje jsem sepsal a předal investičnímu odboru. Většinu radní nepřijali,“ řekl Kolařík. „Za klub ODS se nám ale podařilo prosadit alespoň dvě změny: delší lhůtu pro výměnu markýz a slunečníků v předzahrádkách a možnost nadále stavět v ulicích reklamní tabule ve tvaru A, které měly také zcela zmizet,“ dodal.

To potvrdil i radní pro finance Martin Štěpánek (ODS). „Prosadili jsme takové změny, které byly podle nás důležité. Jinak s nařízením souhlasíme, je to koaliční dílo a hlasovali jsme pro. Podnikání ve městě to neomezí,“ uvedl Štěpánek.

Reklama ano, ale vkusná

Hlavní autorka návrhu, náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová (ANO) ujistila, že nechtějí komplikovat život podnikatelům ani živnostníkům, ani jim bránit v reklamě, ale docílit toho, aby byla vkusná.

„Nařízení začne platit už v lednu. Město a jeho společnosti půjdou příkladem. Podnikatelé a živnostníci ale budou mít celý rok na to, aby odstranili nelegální reklamu nebo předělali reklamní nosiče, které neodpovídají nařízení města. Novým pravidlům musí reklama odpovídat od ledna 2021,“ řekla Bajgarová.

Potvrdila, že výjimkou je vybavení předzahrádek: „Na obměnu markýz a slunečníků mají podnikatelé čas až do ledna 2022. Do té doby se mohou dohodnout na změně s pivovary či distributory, od nichž většinou tyto předměty získávají.“

Doporučení, jakým způsobem řešit reklamní štíty na domech, polepy výkladních skříní a další reklamní nápisy o rozměru do 0,6 metru čtverečního (větší řeší ze zákona stavební úřady), obsahuje manuál, který chce město přiblížit lidem v kampani nazvané Ostrava 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů. Tu spustilo ve čtvrtek.

Lidé se mohou dozvědět podrobnosti o novém nařízení i lokalitách, kterých se týká, na webové stránce www.ostrava360.cz. Při nejasnostech poradí Útvar hlavního architekta: osobně každou středu v kanceláři 426 od 13 do 15 hodin, telefonicky na čísle 599 443 182 a písemně na adrese: reklama@ostrava.cz.

„Situace se nezmění ze dne na den, ale chceme s podnikateli komunikovat a věřím, že se nakonec domluvíme. Zvažujeme, že město jim na náklady spojené s obměnou reklamy přispěje. Nelegální reklamní nosiče začneme příští rok odstraňovat,“ řekla Bajgarová.