VIDEO: V Budějovicích jezdí loď jako v Benátkách, je to pravidelná linka

„Mami, tam se nevejdeme!“ směje se jedno z dětí, než loď zmizí pod dřevěným mostem v centru Českých Budějovic. Uběhne pár vteřin a plavidlo s dřevěnými lavicemi je opět na sluníčku. Míjí lidi, kteří vysedávají u Železné panny, a o chvíli později i budovu Jihočeského divadla.

Nejde o jen tak obyčejnou loď. Budějovice se od začátku července chlubí svým prvním „vaporetem“, které znají turisté z italských Benátek.

Pravidelná linka po řece spojuje Sokolský ostrov v centru města s Malým jezem na Malši.

„Já jsem o tom pořádně nevěděla. Řekla mi to kamarádka, a tak jsme vzaly děti a udělaly si výlet. Líbí se mi to, je to zajímavý nápad, když je tady možnost řeku využít,“ líčí 29letá Andrea Soukupová, která pochází z krajského města a nyní bydlí nedaleko. Zatímco vypráví, proplouvá loď kolem Zátkova nábřeží a míří proti proudu Malše.

Pod mostem je jediné místo, kde se dá proplout

Dřevěná kabina pojme dvanáct cestujících. Cesta k oblíbenému „Maláku“ trvá necelou čtvrthodinku. Když se loď začne blížit k výstupnímu molu u jezu, vyhýbá se dlouhým trámům.

„Připluly odkudsi a jsou tady už asi měsíc. Pendlují mezi Mánesovou ulicí a jezem, takže je třeba na ně dávat pozor. Občas tu jsou větve. Řeka nemá spád, a tak se to jen tak nespláchne,“ vysvětluje kapitán lodi Jiří Peterka.

Nejtěsnější část plavby je podle něj pod mostem v Mánesově ulici. „Je tam jediné místo, které se dá projet. Dalo mi chvíli práci, než jsem ho našel. Musel jsem si uvědomit, že je most šikmý. Na jedné straně je o patnáct až dvacet centimetrů nižší. Musím proto projíždět u pravé strany, ale ne úplně u břehu, protože tam jsou zase odvodňovací roury,“ popisuje.

Když se přiblíží k jezu, loď hlasitě zatroubí. „Aby nás slyšeli lidé, kdyby se chtěli svézt. Času je málo,“ líčí.

Ze Sokolského ostrova vyplouvá pravidelná linka od středy do neděle v 10, 12, 13, 16, 18 a 20 hodin. Zpět se vrací hned, takže cesta tam i zpět trvá 30 minut.

„Spojuje dvě místa s velkým rekreačním potenciálem. Sokolský ostrov je navíc v centru, odkud je to kousek třeba na radnici. Naším cílem je hlavně to, aby obyvatelé získali důvěru k řece a lodní dopravě tak, aby mohla být alternativou ke kolu, pěší nebo městské hromadné dopravě,“ přeje si podnikatel Jiří Borovka, který stojí i za kavárnou na vodě s názvem Vlnna a dalšími službami souvisejícími s turismem v blízkosti řeky.

Ve špičce je rychlejší než MHD

Během prvních dnů linku využívají především maminky s dětmi. „Může ale sloužit i jako výpomoc ve špičce, kdy se někdo potřebuje za 15 minut garantovaně dostat z centra na Malák nebo Havlíčkovy kolonie,“ uvažuje Borovka.

MF DNES proto vyzkoušela i jiné cesty než tu vodní. Autobus jezdí z nejbližší zastávky u Malého jezu do centra za 13 minut. Pokud zrovna nejede, nabízí se z frekventovanějších zastávek pěšky asi deset minut vzdálená Poliklinika Jih. Odtud je autobus v centru za chvíli. Je tu ale háček. Město ve špičce trápí hustá doprava, takže se může stát, že budou ucpané silnice. To se na řece nestane.

Spojení by se mohlo hodit i studentům, kteří bydlí u Malého jezu a chodí do školy na Husově třídě nedaleko Sokolského ostrova. Na lodní lince platí všechny předplatní časové jízdenky městské hromadné dopravy v Budějovicích, Jikord Plus a IDS Jihočeského kraje se zónou 101 + 100. Jednosměrná jízdenka stojí 20 korun. Podrobnější informace i jízdní řády najdou zájemci na webu plavbybudejovice.cz.

Zastávky jsou připravené také u Železné panny, knihovny a Polikliniky jih. Zatím tady loď nezastavuje, ale v budoucnu by měla.

Od 1. července funguje ještě jeden nový spoj, který vyráží třikrát denně ze Sokolského ostrova kolem Háječku a zimního stadionu k vodárenské věži. Jihočeský kraj schválil letos v květnu na linku dotaci 233 tisíc korun z celkových nákladů v hodnotě půl milionu. Částka platí pro tři měsíce. Spoje ale budou po Malši plout celoročně.