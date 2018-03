Rej andělů zavítá na krajský úřadv Liberci

Helga Santel se narodila v Jablonci nad Nisou. Od šedesátých let minulého století žije v Německu. Má zkušenosti ze zahraničních cest v Turecku či Americe. Umělecké tvorbě se věnuje od roku 1984. Hlavní inspirací jsou témata současnosti. Postupně se propracovávala k osobitému stylu i technice, kterou můžeme nyní vnímat jako barvitou směs baroka a imprese. Obrazy, které Helga Santel představí v Liberci, odrážejí její vnímání dobra a pomoci. Vážnost vyobrazených andělů je však obdařena lidskými vlastnostmi, které jim dodávají hravost i rozpustilost.

Slavnostní komentovaná prohlídka výstavy s názvem Rej andělů se koná v pondělí 12. března 2018 v 16 hodin. Součástí doprovodného programu budou úvodní slova přizvaných hostů či hudební vystoupení na klavír, které předvede Luboš Jerje. Expozice bude přístupná již od 6. března, a to v pracovní dny od 8 do 17 hodin, v pondělí a středu o hodinu déle a v pátek do 16 hodin.

Více informací o tvorbě autorky najdete na: http://www.helga-santel.com/wp