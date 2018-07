Řehula trénoval Korejce i Australany. Pak se vrátil, aby vedl děti

Na chatě u Plzně má několik tun dubového dřeva z hlubockých lesů a chystá se z něho vyrobit masivní stoly. Pro Jana Řehulu to bude odpočinek a právě ke dřevu utíká ze sportovního prostředí, ve kterém se pohybuje odmalička.

Jan Řehula (44) Narodil se 15. listopadu 1973 v Chebu. Odmala závodně plaval. V 18 letech se začal věnovat triatlonu a v polovině 90. let se stal profesionálem. Mezi jeho největší úspěchy patří bronz z olympijských her v Sydney. Je několikanásobným mistrem republiky v triatlonu, medailistou z mistrovství Evropy v krátkém i dlouhém triatlonu v soutěži družstev, držitelem stříbra z evropského šampionátu v terénním triatlonu. V únoru 2001 se vážně zranil a prodělal tři operace. V květnu už však opět závodil. Jako trenér vedl reprezentaci Jižní Koreje, pracoval i u národního týmu Austrálie. Poslední tři roky vedl české reprezentanty, dnes se věnuje vlastní triatlonové akademii v Plzni. V letech 1999 až 2014 žil v Plavu a v Hluboké nad Vltavou. Aktuálně bydlí v Plzni.

„Jsou to pro mě chvíle, kdy nikomu neberu telefony. Je to piplačka, ale člověk si u toho krásně odpočine. K práci se dřevem jsem se dostal náhodou, ale musím říct, že mě opravdu hodně chytla,“ říká 44letý sportovec.

V roce 2000 měl na olympijských hrách premiéru nový sport – triatlon. Kombinace plavání, jízdy na kole a běhu se představila pod pěti kruhy poprvé v historii. A do českých dějin tohoto sportu se zapsala bronzovým písmem. Právě tuto medaili vybojoval v závodě Řehula. Do dneška je to jediná medaile z vrcholné sportovní akce, kterou Češi v tomto sportu získali.

„Já jsem tenkrát měl obrovskou výhodu v tom, že jsem v Austrálii pět let žil a připravoval se tam. S tehdejší přítelkyní jsme vyrazili na jazykový kurz do Sydney a už jsme tam zůstali. Připravoval jsem se přímo v Sydney a později se dostal k top triatletům a víceméně byl ve Sněžných horách,“ vzpomíná.

„Pro mě to pak bylo, jako bych závodil doma. Když to srovnám, tak mi ve finále bylo jedno, jestli by se závod konal v Praze nebo v Sydney. Obě dvě místa jsem znal stejně a o to hezčí jsem z toho měl zážitky,“ dodává muž, kterému triatlon otevřel dveře k životu v Koreji, Austrálii a k cestování po celém světě.

Začínal jako plavec

Podobně jako řada ostatních v jeho době se i Řehula dostal k triatlonu přes plavecký bazén. V něm trávil spoustu času už od svých sedmi let. Prošel si sportovním střediskem v Plzni, a když mu bylo osmnáct, vrhl se na triatlon. „Sport mě bavil všeobecně. Zkusil jsem triatlon a zůstal u něj,“ pousměje se.

Studoval při tom pedagogickou fakultu v Plzni a pomalu se připravoval na to, že z něho bude profesionál. To se také stalo a od poloviny devadesátých let se sportu věnoval naplno.

Řehula měl řadu úspěchů, které vyvrcholily olympijskými hrami. „V té době jsem patřil do nejlepší světové desítky. Pohyboval jsem se od šestého do devátého místa. Dokázal jsem si držet stabilní formu. Navíc jsem měl výhodu, že mě zajímaly východní náboženství a filosofické systémy, takže mě ani olympiáda psychicky nerozhodila,“ vrací se ještě k životnímu úspěchu.

Šest let u korejské reprezentace

Po něm se vydal na novou etapu. Na trenérskou. Šest let strávil u korejské reprezentace, tři roky u australské. A po letech v zahraničí se vrátil před třemi roky domů k té české.

„Není to jako třeba v hokeji, kde máte x klubů, ve kterých můžete trénovat. Když se jako trenér chcete živit triatlonem, musíte vést nějaký nároďák,“ vysvětluje. „Já jsem sice měl pedagogickou fakultu, ale dodělával jsem si ještě dálkově na FTVS v Praze hlavní trenérskou licenci. Vzdělání a úspěchy, které jsem v triatlonu měl, mně otevíraly dveře k trenérským místům kdekoliv ve světě.“

Zakotvil v Jižní Koreji, když dostal nabídku od kamaráda, který tam odcházel trénovat. „Hledali tenkrát hrajícího trenéra,“ přirovnává svůj post k terminologii týmových sportů. Ještě aktivně závodil, ale zároveň trénoval místní sportovce a pracoval na univerzitě.



Dařilo se mu. Posouval úroveň zdejších sportovců nahoru a nakonec v Asii zůstal šest let. Pak uspěl ve výběrovém řízení na pozici trenéra u Australanů a tři roky se podílel na výchově a hledání tamních talentů. Nejvíc času trávil v Tasmánii a ve státě Viktoria. Až pak se vrátil do Čech.

Naučil se přijímat jiné kultury a zvyky

Po světě si během kariéry udělal hodně známých a kamarádů. Když se ho ovšem ptám, co mu život ve vzdálených zemích dal nejvíce, po chvíli přemýšlení odpoví, že se naučil přijímat jiné kultury a zvyky.

„Řeknu to na příkladu Korejců. Ze začátku vás neuvěřitelně štvou, protože dělají spoustu věcí jinak. Třeba jen nadepisování dopisních obálek. My začínáme jménem a postupně jdeme k zemi. Oni to mají naopak. Nechápal jsem to. Na začátku jsem jen koukal, kdy skončí kontrakt a těšil se domů,“ vypráví.

Pak se však snažil pochopit, proč to tak dělají. A uznal, že fakt, že pro Korejce je důležité napřed nasměrovat dopis do nějaké části světa a postupně ho přibližovat až adresátovi, má svou logiku. V Koreji se mu nakonec zalíbilo. „A to je právě to, že nemůžete všechno vidět jen z českého pohledu,“ dodává. „A pak životní styl, jiné jídlo, jiná náboženství, všechno člověka nějakým způsobem obohatí,“ přidává.

Přesto se nakonec v roce 2014 vrátil domů. V té době ještě do Hluboké nad Vltavou. Právě na jihu Čech bydlel od roku 1999 a vracel se sem ze svých zahraničních cest, soustředění a závodů. „Na jih Čech jsem přišel za svojí tehdejší přítelkyní. Původně jsem žil v Plavu, pak jsem se přestěhoval na Hlubokou,“ říká. Poslední tři roky bydlí v Plzni. Ze západních Čech, konkrétně z Chebu, také pochází.

Už jako trenér české reprezentace začal v Plzni budovat triatlonovou akademii. „A to je teď moje práce na hlavní úvazek.“

Trenérský post u reprezentace pustil. Unavovalo ho trávit 200 dní v roce na cestách a závodech. Se svazem dál spolupracuje. Pomáhá, když je potřeba, připravuje kempy. Ale jako hlavní činnost to už nemá.

Stará se o sportovní výchovu dětí, které zajímá triatlon. Spolupracuje se školami a chce nabízet úspěšným sportovcům i možnosti sportovního studia na zahraničních univerzitách.



„Fotbalové a hokejové akademie fungují všude po republice. My jsme asi jediní v Česku takto zaměření. Hodně mě zajímá jak sportovní stránka, tak i studium. Obojí je důležité.“

A vedle toho pořádá závody. V červnu zvládl mistrovství republiky v terénním triatlonu. A pak i další závody ve Šluknovském výběžku v rámci přeshraniční spolupráce. „Jednou bych rád uspořádal třeba akademické mistrovství světa v triatlonu. Ale nejdřív musím trochu nabrat vítr do plachet, protože poslední roky jsem fungoval hodně intenzivně,“ říká Řehula.

Sám letos vyjel na tratě kromě vlastních podniků jen na terénním duatlonu Husmuž v květnu v Prachaticích. Na víc mu nezbývá čas.