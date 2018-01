Projekty na střední Moravě za 100 milionů jsou sporné, zjistili auditoři

V patnácti případech je problém s veřejnou zakázkou, týká se například přestavby zámku a výstavby multifunkčního areálu.

Upozornil na to Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) v souvislosti s dotací na Čapí hnízdo Andreje Babiše (ANO). Ministerstvo financí minulý týden navrhlo, aby projekty byly vyňaty z evropského financování (více čtěte v článku Česko má desítky problémových projektů, které Unie nezaplatí).

Pozoruhodné přitom je, že ze 44 problematických akcí spadá skoro polovina pod Regionální operační program (ROP) Střední Morava, který rozděluje peníze ve Zlínském a Olomouckém kraji. Všechny tyto investice řeší policie, finanční či antimonopolní úřad.

„Jde o případy, u kterých správní, daňová či trestní řízení nebyla dosud ukončena, přitom na výsledku těchto řízení závisí posouzení toho, jestli byly porušeny podmínky poskytnuté dotace. S ohledem na probíhající řízení nelze informace týkající se jednotlivých projektů poskytnout,“ reagoval ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Ivan Matulík.

Dvanáct projektů se týká „technické pomoci“, což byla zakázka z roku 2007 na informační systémy pro ROP nejen ve Zlínském a Olomouckém kraji. I tam byl podle Matulíka problém s veřejnou zakázkou. V jednom případě jde o cyklostezku, proti níž protestuje majitel pozemku, přes který vede.

„Největším problémem jsou veřejné zakázky. Jde také o to, že se v nějakém projektu půl milionu korun předfinancovalo, protože se utajily nějaké informace. To jsou dílčí drobné podvody, které se v životě stávají,“ popsal Matulík.

Podle něho je většina nedostatků dána tím, že se zpřísnilo posuzování financování evropských akcí. Konkrétní však být nechtěl.

Čunek: Zveřejnění ničemu nepomůže

Je ale možné, že dosud utajený výčet problematických akcí bude už brzy veřejně známý. Od vedení ROP to žádají někteří krajští radní.

„Seznam problematických projektů nemáme, měl by však být zveřejněný. Příslušné orgány kraje by pak měly zjistit, kde se stala chyba, kdo ji způsobil, a viníci by měli být popotahováni,“ prohlásil krajský radní Petr Gazdík (STAN).

Ten rozdělování peněz z ROP ostře kritizoval už v minulých letech, kdy byl ještě opozičním zastupitelem. Vadily mu třeba miliony na golfová hřiště. Tehdy byli u dělení dotací radní z ČSSD.

„Možná se nesplnila nějaká podmínka, problémů může být víc. Neviděl bych za vším podvody, byť se vyloučit nedají. Myslím si, že to budou spíš drobnosti,“ reagoval někdejší náměstek hejtmana za ČSSD Jaroslav Drozd.

„Některé akce byly velmi podezřelé,“ míní však Gazdík.

„Budeme apelovat na ROP, aby zveřejnil seznam akcí,“ souhlasí náměstek hejtmana Josef Zicha (STAN).

Starostové a nezávislí v sousedním Olomouckém kraji chtějí toto téma otevřít na zasedání krajského zastupitelstva.

Čunek by zatím seznam projektů nezveřejňoval

Najdou se ale i odlišné názory, jako v případě lidoveckého hejtmana Jiřího Čunka.

„Kraj nemá mezi devatenácti projekty žádný, který by musel sledovat. Jsem proto přesvědčen, že bude spíše lépe, když se jejich seznam nezveřejní. Ničemu to nepomůže,“ poznamenal Čunek.

„Ať se zveřejní třeba až ve chvíli, kdy bude jasné, že akce budou muset být zaplaceny kvůli nějaké chybě z veřejných prostředků,“ přiblížil.

„Mohly by se zveřejnit jen názvy projektů,“ uvažuje náměstek hejtmana a Čunkův stranický kolega Pavel Botek.

V ROP Střední Morava zasahovala v roce 2015 policie, která obvinila několik lidí z braní úplatků. Tři zaměstnanci úřadu měli za provizi dvou procent z později udělené dotace poskytovat nadstandardní služby a informace podnikatelům, kteří žádali o peníze na několik penzionů a hotelů. Policie tento případ stále vyšetřuje (více v článku Za podvody s dotacemi jsou obvinění další čtyři podnikatelé).

Projekty, kterých se vyšetřování týká, ovšem byly podle Matulíka už dříve vyjmuty a na aktuálním seznamu projektů s nesrovnalostmi nejsou.