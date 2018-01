Žluté autobusy na lince Praha - Hradec končí, byly dlouhodobě ztrátové

Počet spojů mezi Prahou a Hradcem Králové omezila firma Radima Jančury už loni v květnu. Menší frekvence, ani prodloužení trasy do dalších měst však nepomohly, a tak spoje na začátku března skončí.



„Vedle nás jezdí dotované vlaky za ceny, které by se daly označit za podnákladové. My žádné dotace nepobíráme a cestujících není dost na to, aby linky byly dlouhodobě ekonomicky perspektivní,“ vysvětluje mluvčí dopravce Aleš Ondrůj.

„Rušení každé linky nás samozřejmě mrzí. Museli jsme však v letošním roce inovovat obchodní strategii a začít se v návaznosti na měnící se trh primárně soustředit na nabídku autobusových spojů na klíčových trasách. Linky, které nebudeme dále provozovat, nevykazovaly z dlouhodobého hlediska perspektivu růstu cestujících a zdravého ekonomického fungování,“ říká Marcela Hamříková, obchodní ředitelka autobusové dopravy RegioJet.

Linky Praha - Hradec Králové - Náchod a Praha - Hradec Králové - Trutnov končí 3. března. Už o měsíc dřív přestává jezdit další linka RegioJetu, která Hradcem Králové projíždí - mezinárodní spoj Praha - Varšava. V Královéhradeckém kraji tak bude jezdit už jen linka RegioJetu Praha - Špindlerův Mlýn, která vede přes Jičín, Novou Paku, Jilemnici a Vrchlabí.

„Tu neměníme, samozřejmě po zimě ji budeme vyhodnocovat. To ale děláme u všech našich spojů,“ dodává Aleš Ondrůj.

Přijde někdo jiný, věří starostové

Jako velký problém nevidí rušení linek oslovení starostové dotčených měst. „Myslím, že to je příležitost pro další dopravce. Podle mě se najde někdo, kdo uvolněné místo na lince do Prahy obsadí,“ věří trutnovský starosta Ivan Adamec (ODS).

Obdobný názor má i starosta Náchoda Jan Birke (ČSSD). „Věřím, že se díky tomuto kroku otevírá další možnost provozování uvedené linky regionálním dopravcem, to může dát další práci lidem třeba z Náchodska,“ řekl.

Zda uvolněné spoje obsadí jiní dopravci, není zcela jisté. „My o rozšiřování dálkové dopravy příliš neuvažujeme, ale vyčistí to trh a mohlo by nám to přinést nové cestující,“ předpokládá dopravní ředitel náchodské společnosti CDS Robert Patzelt.

Žluté vozy by se do Hradce Králové ale mohly vrátit. Nebyly by to však autobusy, ale vlaky. Stát totiž plánuje, že vypíše soutěž na zajištění dopravy na rychlíkových tratích mimo jiné mezi Prahou a Hradcem Králové a také mezi Pardubicemi a Libercem.

„Až bude vyhlášený tendr na dotované spoje, tak se do soutěže přihlásíme. Cestující dávají rychlíkům přednost s tím, jak se vlaky zrychlují a jezdí až do centra. Pro nás je to určitě zajímavá příležitost,“ dodává mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.