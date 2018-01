Železnici z Boskovic do Brna může ohrozit referendum v obci se 400 lidmi

Občané se v referendu budou vyjadřovat ke dvěma záměrům, které by mohly mít na obec zásadní vliv. A to o přesunu techniky z nedalekého kamenolomu blíže obci a také o výstavbě takzvané boskovické spojky neboli přímého železničního propojení Boskovic a Brna.

„K vyhlášení referenda nás vedly podněty občanů. Ti totiž přišli s prvotním nápadem a my ho posvětili. Oba tyto záměry jsou pro obec fatální svým dopadem,“ uvedl starosta Lhoty Rapotiny Michal Sedlák (ODS).

Firma Strabag, která vlastní blízký kamenolom, slovy své mluvčí Edity Novotné ale odmítá, že by se přesunem technologie z lomu pod něj měl zhoršit život v obci. „Podle hlukové a rozptylové studie, kterou máme k dispozici, k negativní změně nedojde. Stávající technologie totiž bude nahrazena novou, moderní,“ sdělila mluvčí s tím, že přípravné práce probíhají už více než dva roky.

Vyhlášení referenda bylo překvapením i pro nedaleké Boskovice, jejichž vedení se dlouhodobě snaží prosadit přímou železnici odtud do Brna. Ve Lhotě Rapotině by na novém úseku tratě díky tomu měla vzniknout zastávka. Starosta Lhoty v ní ale nevidí smysl. „Zastávka by byla daleko od obce. Navíc by se tím taky zvýšil hluk. Už teď jsou slyšet vlaky z hlavního koridoru, po kterém každou chvíli nějaký jede ve dne i v noci,“ prohlásil Sedlák.

Podle místostarostky Boskovic Dagmar Hamalové (KDU-ČSL) ale u boskovické spojky jednoznačně převažují klady nad zápory. „Pokud se obec rozhodla vyhlásit referendum, mělo v souvislosti s rozsahem rozpracovanosti projektu proběhnout podstatně dříve,“ domnívá se.

SŽDC rozeslala obyvatelům letáky

Starosta Lhoty oponuje, že pozitivní dopad to bude mít jen na cestování do Brna. „Ve směru na Prahu budou muset lidé autobusem do Skalice nad Svitavou, pokud tam vůbec rychlíky na Prahu zastaví, nebo do Letovic, případně jet po spojce do Blanska,“ řekl. Dnes právě ve Skalici cestující z Boskovic přestupují z motorového vlaku na oba směry.

Pokud by bylo referendum závazné a zvítězila v něm varianta, že lidé jsou proti boskovické spojce, podle mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Kateřiny Šubové obec stejně ve výsledku nemůže stavbu zastavit.

„Můžou napadat průběh územního a stavebního řízení a tak výstavbu opozdit. Pevně však věříme, že se lidé rozhodnou správně. Rozeslali jsme jim i letáky, kde je informujeme o prospěšnosti stavby,“ prohlásila mluvčí SŽDC.

Boskovickou spojku za více než jednu miliardu by chtěla správa železnic začít stavět v roce 2020, hotovo by mělo být na konci roku 2021.

Například Vojtěch Tesař ze Lhoty Rapotiny odmítání spojky nerozumí. Podle něj je potřeba mít nadhled a dívat se do budoucna. „Zvyšuje se potřeba užšího propojení mezi lidmi i institucemi. To se týká mnohých z nás, ale zejména našich dětí a vnuků. Pro mnohé z nich bude cennou hodnotou možnost dopravit se rychle, levně, ekologicky a bezpečně do škol, úřadů, nemocnic, zaměstnání i za kulturou. Proto považuji projekt spojky i řadu jiných projektů v platném územním plánu za velmi přínosné pro lidi,“ doplnil Tesař.

Lhota Rapotina bude jediným místem na jižní Moravě, kde se bude společně s prezidentskými volbami konat referendum, v celém Česku jich bude ještě dalších šest.