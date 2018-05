Soud uznal, že se může konat referendum o nové radnici v Hronově

Ještě v únoru zastupitelé posvětili, že si město vezme úvěr padesát milionů korun na dokončení nevzhledné části divadla, která je prázdná od roku 1999. Zároveň tehdy rozhodli o záměru prodat dvě starší radniční budovy na lukrativních parcelách na náměstí.

Proti tomu se však zvedl odpor a část opozičních zastupitelů se semkla v přípravném výboru pro referendum.

Začátkem března navrhli tři otázky, zda lidé souhlasí se stavbou nového městského úřadu v divadle a zda podporují prodej dvou domů na náměstí. Archy podepsalo za osm dnů asi 1400 lidí a dalších asi 400 se připojilo dodatečně.

Městský úřad však požadoval, ať příznivci referenda vyčíslí náklady, které to bude stát. Odmítli to a zároveň se obrátili na soud.

Předseda senátu krajského soudu Jan Rutsch konstatoval, že už první návrh na konání referenda byl bezvadný, byť v něm navrhovatelé počítali jen s náklady za konání plebiscitu. Podle soudce městský úřad postupoval příliš přísně, když chtěl znát, jak se výsledek referenda projeví na městské pokladně v budoucnu.

Sehrálo roli i to, že zastupitelé v polovině dubna upustili od stavby nové radnice i záměru na prodej budov. Do výběrového řízení se totiž přihlásila jen jedna firma, která nabídla postavit městský úřad za 65 milionů korun. Město přitom už vybralo banku kvůli výhodnému úvěru a chystalo se stavět od 1. června.

Otázky pro referendum: 1) Souhlasíte s výstavbou nového městského úřadu v budově přístavby Jiráskova divadla?

2) Souhlasíte s prodejem domu U Zeleného stromu č. p. 4, náměstí Čs. armády v Hronově?

3) Souhlasíte s prodejem objektu radnice č. p. 5, náměstí Čs. armády v Hronově?

„Záměr výstavby nové budovy městského úřadu se tak v podstatě ocitá na samém počátku,“ uvedl předseda senátu Jan Rutsch, podle nějž je bezpředmětné v této situaci vyčíslovat náklady za to, co referendum přinese.

Návrh na referendum nyní poputuje do městské rady a pak do zastupitelstva.

„Právnička města mě seznámila s výrokem soudu, že je návrh na referendum bezvadný. Znamená to, že návrh půjde na nejbližší jednání zastupitelstva v červnu. Přípravný výbor navrhl termín referenda při komunálních a senátních volbách na podzim, měli bychom to respektovat,“ komentovala verdikt soudu z dovolené starostka Hronova Hana Nedvědová (Patrioti).

Město může využít ještě kasační stížnost, podle starostky to ale není příliš pravděpodobné.

Projekt u Čapkova sálu vedení města nepohřbilo

Zastáncům referenda se ulevilo. „Je to dobré, my jsme tím získali čas. Měli jsme strach, že pokud by soud neuznal náš návrh jako bezvadný, hrozilo, že by město začalo od 1. června stavět městský úřad. Ztěžka by se někdo dohadoval s firmou, která má podepsanou zakázku na 50 milionů, aby stavbu zastavila, přerušila nebo s ní počkala kvůli sankčním podmínkám ve smlouvě,“ poznamenal zmocněnec přípravného výboru a zastupitel Karel Jára (VPM a Rozvoj města).

Podle něj je jisté, že kdyby město zahájilo v červnu stavbu, hodně by to ovlivnilo občany v názoru na nový městský úřad.

Projekt na nový městský úřad stál už dva miliony korun. Teprve v referendu se ukáže, co lidé chtějí a zda se k projektu město může vrátit.

„Já dostavbu Čapkova sálu nepohřbívám. Začaly se o to zajímat mraky lidí díky referendu, vůbec poprvé si prohlédli projekt a říkají, že je to pěkné pro náměstí. Teď se také podívali dovnitř a zjistili, že je to jen beton a chátrá to. Mnoho lidí si myslelo, že je tam aspoň nějaké zázemí. Svádí k tomu pohled zvenčí,“ řekl místostarosta Hronova Josef Thér (STAN).

Vedení radnice svolalo v polovině dubna veřejné setkání k možnému referendu, ale od větší části obecenstva sklidilo hlasitou kritiku.

„Žiju a působím tu přes třicet let a je mi někdy na zvracení, že tady někteří lidé chtějí prodávat své vlastnictví, které tu mají po svých předcích. Vůbec nechápu, proč z tak velké budovy Radnice nemůže být radnice? Přece hotel a restaurace tam být vůbec nemusí. Hotel by se mohl zřídit tady v přístavbě u Čapkova sálu,“ vyzvala tehdy učitelka zpěvu Zuzana Meierová koaliční zastupitele, aby přehodnotili svá rozhodnutí.