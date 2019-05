Hádky kolem plánovaného kasina v Holubicích u Vyškova rozetne referendum

Na neobvyklý výlet vyrazili nedávno obyvatelé Holubic u Vyškova. Jejich cílem bylo kasino. Podobné, jaké má vzniknout v jejich obci a které vyvolává mezi obyvateli velké emoce. Tentýž výlet před čtyřmi lety podnikli i lidé z Podolí, kde nakonec kasino v referendu odmítli. V Holubicích o zákazu hracích automatů budou rozhodovat už za týden, společně s evropskými volbami.

Už loni v obci proti hazardu vznikla petice. Tehdy ale názor zastupitelů, kteří se rozhodli kasino v Holubicích povolit, nezměnila. Letos proto místní lidé sesbírali dostatek podpisů na vyhlášení referenda. Zastupitelům nezbylo nic jiného než všelidové hlasování akceptovat.

„Naším nejzásadnějším důvodem je, že videoloterijní terminály a další podobné automaty jsou nejnebezpečnější formou hazardu. Nezáleží nám, kde v katastru kasino je,“ uvedl za organizátory referenda Jan Hora. Naráží tím i na obhajobu společnosti European Data Project (EDP), která stavbu připravuje.

Ta tvrdí, že kasino vznikne daleko od obytné zástavby, u dálnice, takže se místní nemusí ničeho bát.

„V okolí dálnice D1 stojí několik kasin, která žádnou veřejnou diskusi nevzbudila. Žádný negativní vliv nemají, naopak generují podstatný příjem do rozpočtu menších obcí,“ uvedl mluvčí firmy EDP Andrej Čírtek.

Jestli automaty zakážeme, dají nás k soudu, straší starosta

Právě kvůli penězům na rozvoj obce se pro hazard v Holubicích vyslovuje starosta Petr Hanák (KDU-ČSL). Pro MF DNES se po telefonu nechtěl k záležitosti vyjádřit. Svůj postoj ovšem dal občanům najevo v místním zpravodaji a také prostřednictvím letáků, které vzbudily rozruch.

Některé starostovy věty týkající se možnosti, že referendum dopadne pro zákaz automatů v obci, totiž vyznívají jako zastrašování.

„Dojde k porušení platné smlouvy o spolupráci a obec bude vyzvána k náhradě škody. Lze odhadovat, že se částka bude pohybovat v řádu desítek milionů korun. Budou probíhat dlouholeté soudní spory o náhradu škody a tím se ochromí rozvoj obce,“ tvrdí starosta.

Jenže podle právníka Nadačního fondu proti korupci Ondřeje Závodského, který se v minulosti jako náměstek na ministerstvu financí zabýval problematikou hazardu, starosta nepíše pravdu.

Smlouva je podle něj sice platná, nicméně není účinná, takže obec nemůže za nedodržení některých jejích ustanovení dostat sankce. „Pokud lidé automaty odmítnou, obec vydá vyhlášku a s ní nemůže tato společnost už ani potřebné povolení dostat,“ doplnil Závodský.

Andrej Čírtek z firmy EDP naopak říká, že povolení mají a smlouva je i účinná. „Účinnosti nabyla tím, že jsme získali nemovitosti a doložili povolení k provozování hazardních her,“ poznamenal.

Právníci varovali před problematickými pasážemi smlouvy

Pochybnosti má Závodský i o některých pasážích smlouvy, mimo jiné o té, která zajišťuje exkluzivitu pro firmu EDP, tedy že obec nepovolí v Holubicích jiné kasino. Podle něj na to nemá samospráva žádný vliv a ve smlouvě se tak zavázala k něčemu, co nemůže zaručit.

Smlouvu podepisoval před dvěma roky Hanákův předchůdce Stanislav Přibyl (nez.). Ten říká, že nikde jinde v obci stejně územní plán nedovoluje kasino postavit, přesto připouští, že jsou ve smlouvě sporné pasáže.

„Obě strany jsou ochotny dodatkem změnit některé články. Dodatek už je dokonce připraven, čeká se jen na referendum,“ prohlásil bývalý starosta.

Ten měl však několik dní před schvalováním smlouvy zastupiteli k dispozici posudek od právníků, kteří varovali před jejími problematickými články. Zastupitelům ho ale na stůl nedal a ti smlouvu schválili.

„Asi mně to uteklo, v té době jsem měl jiné starosti kvůli vážné zdravotní indispozici,“ hájí se exstarosta. Proč nepočkal se schválením na pozdější schůzi zastupitelstva, kde by byly předloženy i posudky, odpověděl jednoduše: „Mohlo se to posunout, to je pravda, po bitvě je každý generál.“

Z jeho pohledu za celým referendem stojí konkurenční boj hazardních společností. „Jinde kasina nevadí, na Rohlence, ve Vyškově či v Popůvkách,“ vyjmenovává Přibyl.

Právě v poslední zmíněné obci jsou s kasinem nedaleko dálnice na kraji obce spokojeni. „Nijak to nenarušuje chod obce, kriminalita se také nezvýšila a my máme příjem zhruba deseti milionů, které můžeme investovat do sportu a kultury,“ řekla starostka Miluše Červená (nez.).

Poker navzdory referendu

I když referendum dopadne pro zákaz, může nakonec teoreticky hazard v obci být, nejde proti takzvané živé hře, tedy ruletě nebo pokeru. Provozovat pouze živou hru se ale hazardním firmám obecně nevyplatí. Čírtek navíc doplnil, že už mají od obce povolení na tři roky.

„Bez ohledu na výsledek referenda může být kasino v provozu do doby, než toto povolení vyprší,“ dodal.

Společnost EDP navíc neplánuje jen kasino, ale do podzimu příštího roku u něj chce vybudovat hotel a v roce 2023 i nákupní centrum.

Voliči v referendu si musí dát dobrý pozor na otázky. Odpověď „ano“ totiž znamená, že člověk nechce v obci automaty, zatímco „ne“, že mu nevadí. „Bohužel se tomu nevyhneme, aby vše bylo správně právnicky sepsané,“ zdůvodnil Hora.

Lidem proto vysvětlují, co jaká odpověď znamená, ve středu pořádají besedu o tom, jaké negativní projevy může hazard mít na společnost.