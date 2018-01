Referendum 2018: Odkoupení rozhledny Štěpánka v České Lípě

Rozhledna na Špičáku má svoji historickou tradici, je místem, ze kterého je hezký výhled na město a jeho okolí.

Rozhledna je nyní v soukromých rukou a jsou na ní nájemci instalována telekomunikační zařízení.

Pokud by se odkup uskutečnil, muselo by město řešit, zda by tato zařízení po doběhnutí smluv nechalo demontovat, nebo by je tam ponechalo a z nájmu by tak plynuly finanční prostředky do rozpočtu města. Tím by se však komplikoval pohyb návštěvníků na rozhledně.

Majitelem nabízená odkupní částka je 28,7 milionů korun.

Souhlasíte s tím, aby město Česká Lípa koupilo bývalou rozhlednu Štěpánka na Špičáku a přilehlé pozemky?