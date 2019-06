Ředitelka českobudějovické školky končí, stěžovali si na ni rodiče

„Paní ředitelka se rozhodla odstoupit. Myslím, že její rozhodnutí souviselo se spoustou věcí. Seznala, že není v komfortní situaci na to, aby mohla ve funkci dál pokračovat. Oznámila nám to minulý týden, kdy jsme měli společnou schůzku,“ potvrdil náměstek primátora pro školství Viktor Vojtko (STAN) za město, které je zřizovatelem školky.

„Je to i z osobních důvodů, ale tím hlavním jsou především zaměstnanci. Chci zklidnit situaci, aby mohli všichni ve školce v klidu pracovat. Tenhle stav nějakým způsobem ovlivňuje všechny,“ reagovala Ivana Klomfarová.

Budějovická radnice ve školce provedla kontroly, při nichž se potvrdila některá pochybení. Na ně upozorňovali nejen rodiče v petici, kterou podepsalo zhruba 70 lidí. Stěžovali si mimo jiné na porušování pracovní kázně a neplnění přímé pedagogické práce u dětí.

„Nějaká drobná pochybení tam byla. Nešlo o věci finančního rázu, spíše šlo o záležitosti, které se týkaly komunikace s rodiči, pedagogy a tak dále. To, na co si lidé stěžovali v petici, jsme prošetřili, ale víc bych k tomu v tuto chvíli neříkal. Z kontrol něco vzešlo, na stranu druhou nechci paní ředitelku hanit. Situace zkrátka vyeskalovala. Myslím, že tohle je řešení, které je pro všechny strany schůdné,“ doplnil Vojtko.

Informaci o odstoupení ředitelky nespokojení rodiče uvítali. „Paní ředitelka pochopila, že tam jsou nedostatky a snažila se je během posledních týdnů a měsíců napravit. To ale neznamená, že by to do budoucna fungovalo. Myslím, že za dané situace je to z její strany rozumný krok. Nezbývá než doufat, že si její nástupce povede lépe,“ řekl jeden z nich, který si nepřál uvést jméno.

Inspekce našla pochybení

Ve školce byla také Česká školní inspekce (ČŠI). Prošetřovala část stížnosti, která přišla na budějovický magistrát. Výsledek odtud zamířil na město a do školy v pondělí. Z pěti bodů stížnosti vyhodnotila inspekce tři jako důvodné.

„Potvrdil se nesprávný postup ředitelky při spolupráci se školským poradenským zařízením včetně komunikace s ním, dále ČŠI zjistila, že u ředitelky není vedena evidence přímé pedagogické činnosti (u všech ostatních pracovnic ano). Neplnění přímé pedagogické činnosti ředitelkou školy bylo jednou z příčin spojování tříd a kvůli tomu měly učitelky pracující s ředitelkou ve třídě vysoký počet přespočetných hodin,“ shrnul náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Dodal, že se potvrdily nedostatky v komunikaci ředitelky uvnitř školky (nedostačující předávání informací, neprofesionální a nevhodné jednání) i směrem k rodičům. „Tvrzení ohledně personálního zajištění provozu školy a omezení doplňkových aktivit byla vyhodnocena jako nedůvodná,“ doplnil.

Výsledek je pouze podkladem pro zřizovatele školy. Na něm jsou pak další kroky. Vzhledem k odchodu ředitelky ale nebude mít na její setrvání vliv. Město teď bude hledat její nástupkyni či nástupce.

„Vypíšeme konkurz pro nový školní rok. Paní ředitelka končí k 30. červnu. Když se to stihne, tak nový nástupce přijde od začátku srpna či září,“ dodal Vojtko.