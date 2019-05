Ředitel letiště v Plané končí v době, kdy finišuje modernizace areálu

Kdyby ta informace neprosákla tak nějak mimochodem, možná by kraj s městem jako vlastníci společnosti o konci ředitele Jihočeského letiště České Budějovice mlčeli dodnes. Šestapadesátiletý Ladislav Ondřich oznámil rezignaci. Dlouholetý šéf svůj post oficiálně opustí na konci května.

Ve funkci byl od roku 2006, byl tak u všeho důležitého, co se v novodobé historii areálu v Plané odehrálo. O to překvapivější je jeho konec ve chvíli, kdy vrcholí poslední část modernizace za půl miliardy a pak nastane další zásadní období.

„Myslí si, že má nějaký věk a služby za sebou. Mluvili jsme spolu, jsou to jeho osobní důvody. Hledáme někoho, kdo má zkušenosti s provozováním letiště,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

„K rozhodnutí jsem dospěl na základě vyhodnocení životních priorit. Důvody, které mě vedly k tomu, abych po třinácti letech práci pro společnost a po třiatřiceti letech strávených v různých pozicích opustil letiště, jsou osobní,“ reagoval mimo jiné v prohlášení Ondřich.

Letiště se má příští rok stát veřejným mezinárodním přístavem a být v tomto ohledu na stejné úrovni jako třeba areály v Karlových Varech či Pardubicích.

Hejtmanství už má také vybranou firmu, která má pro letiště pomoci hledat strategického partnera, jenž by zásadně pomohl s provozem. Ani s tím se však na kraji příliš nechlubili, přitom je to důležitá věc.

Modernizace letiště První etapa modernizace letiště České Budějovice začala na konci roku 2009. Součástí akce za více než 60 milionů byla přestavba jedné z budov, rekonstrukce se dočkala i řídicí věž. Modernizace pak postupovala například oplocením areálu a opravou prošla i přistávací a vzletová dráha. Vzniklo také bezpečnostní centrum. Náklady byly dalších 122 milionů. Na konci roku 2017 začala hlavní etapa obnovy, cena je 495 milionů, trvat má 550 dní. Tato část zahrnuje výstavbu terminálu pro cestující, vybavení letiště radionavigací a světelnou navigací, rozšíření odbavovací plochy, stavbu parkoviště pro cestující a vybudování zázemí pro zabezpečení leteckého provozu. Po dokončení přijde na řadu proces certifikace pro veřejný mezinárodní provoz. Licenci uděluje Úřad pro civilní letectví.

V každém případě platí, že Ondřich končí i na postu předsedy představenstva. Dnes by se měl rozloučit s dozorčí radou letiště, která má jednání. „Jeho funkci dočasně vykonává Robert Kala, dosavadní náměstek ředitele,“ informoval náměstek hejtmanky Josef Knot (TOP 09). Kala je rovněž členem představenstva společnosti.

Jakým způsobem bude kraj s městem hledat nového šéfa, zatím není jasné. „Mohu ale ubezpečit, že i ostatní představitelé vedení společnosti jsou dostateční odborníci. Jsou schopni nadále pracovat ve spolupráci s oběma akcionáři na projektu modernizace s cílem jeho certifikace na veřejné mezinárodní letiště,“ zdůraznil Knot.

Co se bude dít dál, možná více napoví blížící se valná hromada společnosti. „Bude mimo jiné potřeba zvolit nového člena představenstva. Také proto jsme se dohodli, že primátor vyzve hejtmanku ke schůzce, kde se bude mluvit nejen o nominaci nového člena vedení letiště,“ upozornil náměstek primátora Tomáš Bouzek (TOP 09).

A firmou, která má pomoci s výběrem partnera pro letiště, je Česká spořitelna a právní kancelář Havel & partners.

„Představujeme si, že nám řeknou, jak by se mělo nakládat s majetkem, jak by mělo partnerství vypadat. Velmi neradi bychom se vzdávali svého majetku, asi bychom to řešili nájemními smlouvami,“ řekla hejtmanka. Možností je i to, že by partner získal podíl v akciové společnosti Jihočeské letiště České Budějovice.

Kraj i město provoz dotují

V areálu mezitím vrcholí modernizace včetně stavby nového terminálu a navigačních technologií za půl miliardy korun. Plánované dokončení v květnu se má zhruba o měsíc zpozdit. Stále ovšem platí, že pak má zhruba rok trvat takzvaná certifikace, po které se prostor promění na mezinárodní veřejný přístav, který má nabídnout plnohodnotné služby.

Letiště je nyní veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní. V posledních letech mělo ročně kolem 6,5 tisíce domácích a 650 mezinárodních pohybů letadel. Jeho takzvané rozlétání po dokončení modernizace bude složité.

Například v Pardubicích se v poslední době potýkají s problémy, přitom tam také modernizovali za velké peníze. Společnost Ryanair jim před několika týdny oznámila, že od července zruší linku do Londýna, lety do Pardubic má omezit i Smartwings.

Ve firmě Jihočeské letiště mají kraj i město České Budějovice každý padesátiprocentní podíl. Provoz ročně dotují desítkami milionů. Pozemky jsou pouze krajské. Loni k nim ještě hejtmanství přikoupilo od státu dalších 42 pozemků a 41 opuštěných staveb na 18 hektarech za 143 milionů korun.