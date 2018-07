Nechci být součástí předvolebního boje, říká končící ředitel lázní Třeboň

Proč jste se rozhodl rezignovat?

Lázně jsou nejvýznamnější městskou společností, největším donátorem třeboňského rozpočtu, největším zaměstnavatelem a podle toho by s nimi mělo být nakládáno. Neměly by být předmětem politických kampaní. Snažili jsme se tenhle trend držet. Teď je tady předvolební kampaň, zřejmě chybí témata a lázně jsou velkou voličskou základnou. Strany se snaží využít toho, aby informace zdeformovaly, což je krátkozraké. Rozhodl jsem proto po zasedání zastupitelstva odstoupit. Bude to ve prospěch společnosti i mé osoby.

Bývalý starosta: Zájem klesá Lázně čelí kritice od části opozice v zastupitelstvu v čele s bývalým starostou Janem Váňou (ODS). „Hlavní zodpovědnost má valná hromada, tedy rada města, která v mých očích nadělala nejvíc škody. Jde nám o to, jak společnost město spravuje,“ říká Váňa. Podle něj je problémem fluktuace zaměstnanců. „V roce 2016 odešlo asi 120 lidí, což je ze 450 pracovníků strašné číslo. V roce 2017 to byla téměř stovka a letos do května 47. Taková fluktuace není v normálním podniku možná,“ myslí si. Ředitel to odmítá. Tématem je také návštěvnost. Podle opozice klesá. Váňa tvrdí, že ve srovnání let 2010 a 2017 klesl počet o 75 klientů denně. Podle informací MF DNES ale zájem o lázně neutichá. „Pořád sem míří spousta lidí a je tu plno. Výrazný pokles návštěvnosti nepociťuji. Do lázní se v posledních letech hodně investovalo, řada věcí se opravila,“ uvedl zaměstnance lázní, který si nepřál být jmenován.

Pojďme k tématům, která se řeší v souvislosti s vaším odchodem. Jedním z nich má být úbytek návštěvnosti. Jak se čísla vyvíjejí?

Ve srovnání prvních šesti měsíců letošního a loňského roku nám celkem ubylo 16 klientů zdravotních pojišťoven a přibylo 510 samoplátců. Loni za první pololetí navštívilo lázně 15 858 návštěvníků, letos jich bylo za stejné období 16 352. Rozdíl je tedy 494 klientů do plusu. To je katastrofální situace, kterou předpokládám místní ODS zachrání.

Jak je tedy možné, že zastupitel Jan Váňa (ODS) číslům nevěří?

Na to se ptejte jeho. Navíc Jana Grammetbauerová (zastupitelka za ODS, pozn. red.) je v dozorčí radě a během jednání rady se nikdy vůči žádným číslům nevyhranila. Nescházíme se v mém pohledu, že se máme orientovat na samoplátce, zatímco názor pana Váni je asi ten, že bychom se měli zaměřit na pojištěnce. Na grafech, které jsem na neveřejném zastupitelstvu ukazoval, je vidět, že v roce 2013 lázně zachraňovali právě samoplátci. Ve výroční zprávě z let 2016 a 2017 je uvedený rozdíl v počtu lůžkodnů. Váňa poukazuje na to, že poklesl počet právě mezi těmito roky. Skutečnost je ale taková, že ve výroční zprávě 2016 je uvedeno číslo 332 204 a v roce 2017 pak 331 363. Rok 2016 byl však rokem přestupným a měl o den víc. Ve finále nám tak vychází mírný nárůst.

Váš kritik ale uvedl, že město nezveřejňuje správná čísla...

Opět se odvolám na členku dozorčí rady. Myslím, že je nadstandardní, aby zde měla opozice své zastupitele. Paní Grammetbauerová má veškerá čísla. Pokud chce někdo zpochybnit výroční zprávy nebo audity, má možnost tak učinit zákonnou cestou. Určitě ale ne bez toho, aniž by to měl podložené, a to Jan Váňa nemá. Pokud ano, ptám se, proč celé tři roky, co jsem tady, nekonal.

Milan Kramárik (61 let) Narodil se v Povážské Bystrici na Slovensku. Absolvoval fakultu technické žurnalistiky ve Lvově a postgraduál zahraničního obchodu v Brně. V porevolučním období do roku 1994 pracoval na zahraničních misích OSN jako příslušník armády a diplomatických sborů. Od roku 1999 nastoupil do lázeňství. Působil v Jáchymově, Teplicích nad Bečvou, Bohdanči, Mariánských Lázních a Piešťanech. V roce 2015 nastoupil do Slatinných lázní Třeboň, kde dnes také žije. Má přítelkyni a tři děti. Z funkce jednatele Slatinných lázní Třeboň odstoupí k 31. červenci.

Další věc, na kterou upozorňuje, je fluktuace zaměstnanců.

Lázně mají 465 pracovníků kmenových a k tomu asi 120 na dohodu o provedení pracovní činnosti. Na poslední dozorčí radě jsem předkládal materiál. V něm stojí, že z Bertiných lázní odcházeli letos lidé kvůli důchodu, zdravotním důvodům či zkušební době. Celá řada zaměstnanců musí dojíždět. V Auroře to bylo podobné. V lednu z provozu o 300 zaměstnancích odešlo šest lidí. Když odejde měsíčně v průměru šest lidí z Aurory a tři z Berty, tak se bavíme o čísle sto za jeden rok. Vypadá to katastrofálně, ale není.

Během svého působení jste prohlásil, že byste rád změnil myšlení zaměstnanců. Také se řešilo, že za vás odešla velká část z nich, protože jste nastavil „vojenský režim“. Máte takový pocit?

Ne, pouze jsem chtěl, aby lidé nekradli a pracovali. Když jsem nastoupil, při první inventuře jsem přišel do skladu a s překvapením se dotazoval vedoucí, k čemu máme dva a půl tisíce foukaných figurek zajíců a kachen. Řekla mi, že jsou pro klienty na velikonoční pobyty. Obrátil jsem se na obchodní ředitelku, abych zjistil, kolik máme velikonočních pobytů. Bylo jich 260. Ptal jsem se, jestli budeme dávat každému 10 kačerů a králíků. Demonstrativně jsem na radnici přinesl velkou krabici se zajíci a kačery. Já jsem v zásadě nikoho nevyhazoval. Jestliže se chceme orientovat na samoplátce, tak je potřeba poskytovat kvalitní servis.

Co si pod tím představit?

My v sobě nemáme přirozenou poddajnost sloužícího, jak to bylo za první republiky. To nás soudruzi odnaučili. Obecně se nám trochu vytrácí úcta k člověku. Každý klient, který přijde a nechá tady jakkoliv peníze, si zasluhuje úctu. Těší mě, že dnes vnímám, jak jsou s tím dvě třetiny zaměstnanců ztotožněny. Máme úžasné pracovníky. To ale není jen moje práce. Firma o 500 zaměstnancích není one man show.

Kolik lidí vám nyní chybí?

Kdybychom nabrali zhruba 20 lidí, tak máme plno. Potřebujeme servírky, pokojské a uklízečky. Zdravotního personálu máme dostatek. Věkový průměr lékařů nám klesl o 15 let za poslední tři roky.

A jak se zvyšovaly mzdy?

Za první pololetí roku 2015 bylo vyplaceno 54 milionů korun a letos 85 milionů. To je 60procentní nárůst.

Vy končíte 31. července. Zkuste své tříleté působení v Třeboni zhodnotit.

Hodnotit musí jiní. Určitě ho zhodnotí zaměstnanci a možná občané či klienti v horizontu dvou až tří let. Mám zkušenost z jiných lázeňských společností, kde jsem působil, že vždy ukáže až budoucnost, jestli bylo období správné. Osobně se domnívám, že se loni podařilo dobudovat vedení, které je akceschopné a funkční. Zaměstnanci jsou stabilizováni s výjimkou komplikovaných profesí. Nezaznamenal jsem zásadní konflikt ani s jednou z odborových organizací. Vždy jsme měli nejpozději do Vánoc uzavřenou kolektivní smlouvu na další rok. Nepocítil jsem žádné negativní korekce ze strany vlastníka či opozice v dozorčí radě. Výsledek je kolektivním dílem. Vedl jsem lázně s nejlepším vědomím a svědomím. Z pohledu výsledků a spokojenosti klientů a zaměstnanců se nemám za co stydět.