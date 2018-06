V Brodě se budou lidé brodit Sázavou, ale mola se jen tak nedočkají

Brodění 2018. Takový má sobotní recesistická akce název. Odehraje se u kostela svaté Kateřiny na břehu i v korytě řeky Sázavy. Začíná srazem zájemců o brodění o půl druhé odpoledne a potrvá až do večera. Je určena pro všechny generace.



„Naše město má Brod ve svém názvu a přitom většina Broďáků se ještě nikdy řekou Sázavou nebrodila. Je dokázané, že brodění je zdraví prospěšné a alespoň jedno každoroční přebrodění posiluje organizmus. Kromě toho, brodění způsobuje optimismus a dobrou náladu,“ vysvětluje Jiří Jedlička, jeden z pořadatelů akce.

Zájemci o brodění se Sázavou by si měli přinést pruhované retro plavky, boty do vody a hlavně dobrou náladu. „Záchranné kruhy zajistí pořadatelé. Pro hygienychtivé zájemce o brodění bude možné se osprchovat,“ dodává Jedlička.

Součástí neobvyklého odpoledne budou i závody „ve žlutomodrém prezidentském člunu až do jeho úplného roztrhání,“ jak tvrdí pořadatelé. Pro děti a některé hravé dospělé vznikne na břehu řeky také improvizované pískoviště, kde se bude soutěžit o nejvyšší pískovou věž. Poblíž vyroste skákací hrad, vyhrávat bude i kapela.

Proti plánům radnice se postavilo Povodí Vltavy

Recesistickou akci takřka s nadšením přivítalo vedení města. Uskuteční se totiž v místech u kina Ostrov, které si radnice už roky přeje oživit. Chystá se tu vybudovat prosklené molo na vodní hadinou s občerstvením a půjčovnou lodiček.

„Chtěli bychom k řece přivést společenský život. Konat by se tu mohly třeba i různé recesistické soutěže, závody, zkrátka vše, co by do těchto míst přilákalo lidi,“ plánuje už několik let místostarosta Libor Honzárek. Brodění je vůbec první takovou akcí.

Jenže na městské zázemí si podobné akce budou muset nějakou dobu počkat. I když podrobné plány na vybudování proskleného mola a půjčovny loděk představila samospráva už loni v létě a vyčlenila na to dva miliony, s největší pravděpodobností nebudou dokončeny ani v roce letošním.

„Stále ještě není konečná podoba mola nad řekou vyjasněná s Povodím Vltavy,“ vysvětlil Honzárek.

„Tyto konstrukce nepřípustně zasahují do profilu koryta vodního toku a aktivní zóny záplavového území,“ vzkázal už dříve mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Proskleného mola nad hladinou se město vzdát nechce

„Hledáme nějaké společné řešení,“ dodal brodský místostarosta. Původně se zamýšlelo řešení se sklopným molem, případně zvedacím. Nyní Honzárek hovoří o snadno demontovatelném v případě povodňové hrozby. „Molo by se muselo zahrnout do povodňových plánů,“ řekl místostarosta.

„My navrhujeme zapustit zmíněnou konstrukci do stávajícího břehu a následně zpevnit plochu pro posezení, byť by už nebyly v úrovni stávající cyklostezky,“ nastínil postoj Povodí Roldán. Jenže právě prosklené molo nad vodní hladinou by podle Honzárka bylo tím, co by na chystané novince bylo to nejatraktivnější.

Ani v letošním roce se však Broďáci půjčovny loděk na Sázavě nejspíš nedočkají. Protože bude potřeba žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení, přesune se vše i v případě rychlé dohody s Povodím Vltavy - opět - do dalšího roku.