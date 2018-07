Makléř je obviněný ze zpronevěry, z úschovy prodávajícím nevydal milion

„Muž si přisvojil peníze, které měla společnost v úschově na základě smlouvy o úschově hotovosti uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Jednalo se o prodej nemovitostí, kdy trojice kupujících složila do úschovy poměrnou část z prodejní ceny, a to 1,6 milionu korun. Tato částka měla být prodávajícím vyplacena poté, co byli kupující na začátku roku 2014 zapsáni na list vlastnictví do katastru nemovitostí,“ uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová.

Po několika urgencích prodávající firma obdržela pouze 600 tisíc. „Jelikož zbývající částku se nepodařilo vymoct, podali na společnost na začátku roku 2016 trestní oznámení. Po více jak dvouletém vyšetřování komisař podezřelého muže obvinil ze zpronevěry,“ dodala Kormošová.