Malá návštěvnost a špatné načasování, zní kritika festivalu Re:publika

Na brněnském výstavišti začal úklid po největší letošní akci ke stému výročí vzniku Československa. Jako připomínka na obří třítýdenní festival Re:publika zůstane v pavilonu H až do konce roku Slovanská epopej Alfonse Muchy, zbytek exponátů zmizí.

Zatímco v areálu dělníci likvidují pozůstatky, startuje i „úklid“ v účtování.

A kromě vesměs nadšených hlasů těch, kteří si ji naživo prohlédli, se ozývá i kritika. A to hlavně kvůli nízké návštěvnosti a výdajům, na které směřovalo 108 milionů z veřejných peněz.

Podle turniketů za 24 dnů konání akce dorazilo na výstaviště 170 tisíc lidí. Organizátoři přitom očekávali až dvojnásobek a kreativní ředitel festivalu Pavel Anděl dokonce na startu veřejně zauvažoval o pokoření mety půl milionu.

Konečné číslo ale značí, že každý příchozí „vysál“ z rozpočtu zhruba 750 korun. A denně výstaviště navštívilo v průměru sedm tisíc lidí, kteří se v areálu rozptýlili tak, že působil poloprázdným dojmem.

Zatímco opozice mluví o vyhozených penězích a chystá se účtovat už na dnešním zastupitelstvu, primátor Petr Vokřál (ANO) se za festival postavil. „Víc než číslo oceňuji fakt, že areálu výstaviště vládla neuvěřitelně pohodová atmosféra, dobrá nálada a každý si našel to, co ho zajímá,“ poznamenal Vokřál.

Podobně mluví také Anděl. „Až na úplné detaily bych nic neměnil. S odhadem návštěvnosti jsme to možná trochu přestřelili, ale realitu ani odhadnout nešlo. Festival byl komplex něčeho, co si nikdo nedokázal představit. Nikdo před námi nic podobného nedělal. Přišlo 170 tisíc lidí, někteří opakovaně, a užívali si to. Já jsem s návštěvností spokojený,“ konstatoval Anděl.

Změna termínu? Prázdniny nebo kolize s veletrhy

Na zimní festival při olympiádě v Pchjongčchangu přitom na výstaviště dorazilo 157 tisíc lidí a rozpočet byl okolo 20 milionů. I proto kritici tvrdí, že Re:publika, i když nabízela většinu atrakcí zdarma, byla moc drahá a zbytečně obří.

Rozpočet festivalu TIC Brno (realizace, propagace a další projekty po Brně) 37 mil. Kč Avant Garde 22,4 mil. Kč Re:lax zóna 24,7 mil. Kč Dance Brno 100 23,8 mil. Kč 100 let, 100 knih 6,9 mil. Kč Obří rande 4,4 mil. Kč Brno folklorní 2,4 mil. Kč Smlouva s P. Andělem 1,3 mil. Kč Jde o vybrané položky, celkový rozpočet akce byl 127 milionů korun. Brno a ministerstvo kultury přispělo po 50 milionech, Jihomoravský kraj poskytl 8 milionů, 19 milionů si výstava sama vydělala. Na většinu akcí byl vstup zdarma.

„Od začátku jsme říkali, že jde o megalomanskou akci v nesprávně načasovaný okamžik. Oslavy státu jsou tradičně spojené s říjnem. Akce na podzim spolu s Technickým muzeem by stála třeba 15 milionů a zbytek mohl jít na účelnější věci,“ řekl šéf opoziční ODS Robert Kerndl.

Se špatným načasováním souhlasí i brněnský odborník na PR a marketing Petr Lesenský. „Květen a červen jsou marketingově nejhorší měsíce. Jsou pracovně nejvytíženější a lidé už navíc řeší prázdniny, řada odjíždí na dovolené. Navíc letos bylo teplo už tahle brzy, takže lidé mířili víc do přírody. Kromě toho si myslím, že obecně je Brno přesycené spoustou akcí. Chybu organizátorů v komunikaci s veřejností ale nevidím,“ zhodnotil Lesenský.

Vhodnější termín podle organizátorů nebyl. Prázdniny nepřicházely v úvahu a podzim je zase stěžejní pro výstaviště – třeba na začátku října hostí populární a hojně navštěvovaný strojírenský veletrh.

Festival však neměl problém jen s termínem. Kritika se na něj strhla, ještě než vůbec začal. Třeba kvůli projektu výtvarnice Kateřiny Šedé, která chtěla na obřím rande seznámit 1 918 osamělých lidí. Zastupitelé se zdráhali dát 4,4 milionu korun s tím, že jde o seznamku, jež nemá vztah k výročí. Nakonec peníze odsouhlasili, ale debata podle Anděla způsobila, že se okamžitě odhlásily desítky již potvrzených účastníků.

Na setkání jich pak dorazila zhruba třetina. A kritici se ozývají znovu. „Jsem zvědav, kdo doplatí ty dvě třetiny nákladů, když pozvaní nepřijeli,“ ptá se třeba Kerndl.

To ale Anděl považuje za nesmyslnou argumentaci. „Je to uměleckosociální projekt a odsudky nebo kritika jsou mimo realitu, dokud se to nerealizuje. Pokud stavíte stadion nebo přesouváte nádraží, tak tomu rozumím. Ale my si objednali tento projekt, protože splňoval naše představy. Příběhy a děkování konkrétních účastníků jsou jeho nejlepším vysvědčením. Neseme je i na zastupitelstvo a chceme je na jednání předložit,“ řekl Anděl.

Hodnoťte akci až s odstupem, žádá primátor Vokřál

A společnost rozdělil ještě další kontroverzní umělecký počin, který si mohli lidé s Re:publikou spojit, i když s ní vlastně neměl nic společného. Obrovské protesty z řad věřících i radikálních hnutí vyvolala diskuse o hře Naše násilí a vaše násilí, kde Ježíš znásilňuje muslimku. Byla součástí festivalu Divadelní svět Brno, který stejně jako Re:publiku dotovalo město.

„Sešlo se to časově a někdo si to mohl opravdu spojit. O tom svědčí i fakt, že čeští biskupové v reakci na uvedení hry stáhli slíbenou záštitu pro náš festival,“ podotkla Adéla Nováková z Turistického a informačního centra Brno, které se na organizaci akce podílelo.

Konečné vyúčtování festivalu bude hotové až v půli srpna, ale už dávno jsou jasné příspěvky z veřejných peněz – Brno a ministerstvo kultury daly po 50 milionech korun, Jihomoravský kraj 8 milionů. Dalších 19 milionů si festival vydělal na reklamách a placených akcích.

Podle Vokřála je rozpočet adekvátní, jinak by nepřišla dotace od státu. Na účtování je ale podle něj ještě brzy. „Hodnotit unikátní a jedinečný projekt ani ne 24 hodin po oficiálním ukončení je téměř nemožné. Počkejme si na závěrečnou zprávu,“ podotkl Vokřál. Míní, že se povedlo otevřít brněnské výstaviště lidem a přivést je zpět do tohoto unikátního prostoru za jiným než veletržním účelem.