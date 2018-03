Rampa pro vozíčkáře a infopanely. Nové autobusy nahrazují zastaralé karosy

Ze svých 440 autobusů jich 399 vymění za nové. Prvních 54 kusů autobusů v hodnotě 300 milionů korun již společnost převzala, zbytek odebere postupně v dalších pěti letech. Dvacet z nich dopravce nasadí v Libereckém kraji, dvacet v Královéhradeckém kraji, čtrnáct na dálkových linkách do Prahy.

„Omlazujeme tím náš vozový park, jehož průměrné stáří teď bude činit pět let,“ informoval ředitel BusLine Radek Chobot.

Autobusy jsou šampiony ve své kategorii

Autobusy značky Iveco Crossway již cestující z některých linek znají. Jde o vozy vyráběné ve Vysokém Mýtě. Nahrazují především již zastaralé karosy a vozy značky SOR.

BusLine pořídil dva typy Crosswayů, první typ je nízkopodlažní a cestující se s nimi svezou v meziměstském provozu, druhý typ slouží na dálkových linkách mezi Jabloncem a Prahou nebo horskými středisky a Prahou. Oba typy se od sebe liší jen nepatrně, ty dálkové jsou o něco pohodlnější.

„Jsou to nejlepší autobusy, které trh nabízí. Iveco je navíc největší výrobce autobusů v Česku, má čtyřicet tři procent podílu na trhu. Modelové typy Crossway jsou nejúspěšnější modely Iveca, už se jich vyrobilo přes třicet tisíc kusů, zvítězily pak i v soutěži nízkopodlažních autobusů,“ připomněl Radek Stejskal z firmy Tezas Servis, dealer Iveca.

Typy Crossway jsou z produkce Iveca nejoblíbenější, byly tak hlavním důvodem nového výrobního rekordu, kdy výrobní haly ve Vysokém Mýtě opustilo loni celkem 4 104 těchto vozů.

Firma tak zaznamenala meziroční nárůst výroby o 5,6 procenta. Podle manažerů firmy se jedná o vůbec nejvyšší výrobu v celé historii výrobního závodu ve Vysokém Mýtě. Autobusy Crossway jsou vybaveny infopanely, v kabině je pak LCD displej, který informuje cestující o další zastávce.

Výklopnou rampu ocení vozíčkáři i matky s kočárky

Matky s kočárky a vozíčkáři ocení výklopnou rampu pro snazší nájezd. Vozy umějí komunikovat i se slepci – mají akustický hlásič zastávek. Díky modernějšímu motoru jsou rovněž úspornější a ekologičtější než jejich předchůdci.

„Srovnávat je se starými karosami, to by bylo stejné, jako srovnávat deset let staré auto s novým. Prostě to nejde. Všechny technologie se mezitím posunuly, vozy mají klimatizaci, jsou pohodlnější, mají ABS, ASR, to dřív autobusy nemívaly,“ vypočetl Radek Chobot.

Autobusy mají manuální převodovky, což je opačná cesta, než jakou se vydal třeba liberecký dopravní podnik. Ten vybavuje autobusy výhradně automatem.

Podle regionálního ředitele BusLine pro Liberecký kraj Ondřeje Poláka jsou jejich řidiči na manuální převodovku zvyklí.

„Navíc naše zkušenost říká, že manuál je úspornější a ekologičtější. Automat by měl smysl snad jen v hustém městském provozu, kde však tyto autobusy primárně nasazené nebudou,“ vysvětlil.

Kraj chce vlastní dopravní podnik

BusLine v současné době zajišťuje meziměstskou dopravu v části Libereckého kraje, obsluhuje i MHD v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Turnově.

Liberecký kraj však chce mít vlastní podnik, který by dopravu v kraji zajišťoval. Chtěl toho docílit koupí části akcií ČSAD Liberec, tento záměr však BusLine úspěšně napadl u antimonopolního úřadu.

Ten nevyniká rychlostí rozhodování, proto se dá očekávat, že stávající smlouvy s BusLine budou ještě dlouho platné. Alespoň šéf BusLine Radek Chobot tomu věří.

„Nepředpokládáme neúspěch. Naopak čekáme, že budeme úspěšní a kraj nadále půjde cestou soukromých dopravců, což je jediná možná cesta,“ dodává.