To poslední „Studna v poušti“ vydala jako vánoční album vloni v září. Z nové desky, o níž se zatím ví jen to, že by měla vyjít na jaře a že je laděna ve stylu folk & country, na počest jejích rodičů, jistě také něco zanotuje. Koncert bude jako vždy směsí už známých a úspěšných písniček s těmi novými.

Radůzu si jako textařku vybrala pro své loňské vánoční album Lucie Bílá a v Lucerně si jednu z jejích písní spolu zazpívaly doslova ruku v ruce.