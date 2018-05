Radošovský most je až do prázdnin zavřený, řidiče čekají objížďky

„Jakmile dělníci nebudou pracovat, pěší by měli mít možnost procházet. Uvidíme v praxi, jak to bude komplikované,“ uvedl starosta Kyselky Aleš Labík.

Radošovská zkratka je oblíbenou trasou řidičů, kteří přes most jezdí na průtah mezi Ostrovem a Karlovými Vary. „Jedná se o velmi využívanou komunikaci,“ potvrdil starosta.

Zatímco těžké nákladní vozy budou muset celou trasu zdlouhavě objíždět, řidiči osobních automobilů si mohou svou cestu zkrátit přes nedaleký Šemnický most.

Frekventovaný Radošovský most dlouhodobě sužuje hniloba způsobená zvýšeným provozem a nevhodnými klimatickými podmínkami během zimy. Opravy se týkají hlavně pojezdových trámů, které jsou nejvíce namáhány. Současné smrkové nahradí odolnější modřínové, které lépe snáší místní klimatické podmínky. Celá akce vyjde radnici v Kyselce na 670 tisíc korun.

Objízdné trasy Trasa 1

Ostrov – Bor – Šemnice – Karlovy Vary (22,3 km – 29 min). Přes Šemnický most (jen pro osobní vozy).

Ostrov – Bor – Šemnice – Karlovy Vary (22,3 km – 29 min). Přes Šemnický most (jen pro osobní vozy). Trasa 2

Ostrov – Velichov – Kyselka – Karlovy Vary (22,2 km – 30 min). Ta je vhodná i pro nákladní vozy.

Ostrov – Velichov – Kyselka – Karlovy Vary (22,2 km – 30 min). Ta je vhodná i pro nákladní vozy. Trasa 3

Ostrov - Karlovy Vary napřímo (11,6 km – 12 min).

„Žádnou dotaci nemáme, ale plánuji podat žádost na krajský úřad. Most spojuje jeho dvě komunikace,“ informoval Labík. Reálně hrozí, že se výsledná částka může zvýšit. Vše závisí na stavu dřeva. „Až se odkryje horní vrstva mostu, může se ukázat, že je poškození mnohem větší,“ přiznal Labík.

Prací na Radošovském mostu se ujala společnost Dřevostavby Biskup. Ta postavila i repliku toho původního z 18. století nad řekou Ohří v roce 2003. Od té doby musel most projít několika opravami. Tehdy za to nemohlo počasí, ale neukáznění řidiči. „Občas se najdou tací, kteří vjedou na most a nepřemýšlí,“ rozčiloval se starosta nad tím, že bezohlední řidiči při vjezdu na most přerazí horní trámy, které se musí následně opravit.