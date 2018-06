Radnice už nebude v Desné pro hanbu, nové střechy se dočká Riedlova vila

„Vyměnili jsme již okna. Na radnici jich máme desítky. Zároveň jsme zateplili půdní a sklepní prostory. Náklady přesáhly tři a půl milionu korun a zaplatili jsme je z našeho rozpočtu,“ říká desenský starosta Jaroslav Kořínek. „Na zateplení stropů jsme získali dotaci zhruba čtyři sta tisíc korun od ministerstva životního prostředí.“

V současné době prochází rekonstrukcí fasáda radnice, což si vyžádá asi tři a půl milionu korun.

Plechový výměník ustoupil odpočinkovému místu

Vilu, kde nyní sídlí městský úřad, nechal vystavět pro sebe a svou rodinu Heinrich Kobrtsch, majitel pivovaru z nedalekého Horního Tanvaldu. Architekt navrhl vilu v neorenesančním stylu.

Po rekonstrukci se radnice stane důstojnou dominantou prostoru mezi mezinárodní silnicí E 65, bývalou zvláštní školou a dlouhým panelovým domem.

„Rádi bychom tam vytvořili pěkné centrum města,“ podotýká Kořínek.

„Už jsme vedle radnice zbourali ošklivý plechový výměník, pokáceli přerostlé stromy a udělali odpočinkové místo pro rodiče s dětmi. Odstraněn byl i přílepek k městskému úřadu, kde bylo kadeřnictví a toalety. Nové kadeřnictví a WC jsme přemístili do bývalé zvláštní školy. Navíc jsme zde vybudovali nový prostor pro masáže, pedikúru a manikúru.“

Riedlově vile opraví střechu

Budova radnice patří mezi nejvýznamnější památky ve městě. Nedaleko od ní se nachází další památka, Riedelova vila. Romantickou budovu si nechal v letech v letech 1893-1894 postavit podnikatel Josef Riedel mladší místo bývalé sklářské dílny Ferdinanda Ungera.

Rovněž Riedelovu vilu vlastní město. Slouží kromě jiného pro kulturní akce a nalézá se v ní také městská knihovna.

„Na Riedelově vile musíme v příštích letech nutně opravit střechu. Ocitla se v opravdu kritickém stavu. Břidlicová střecha je místy již velice tenká a mohlo by začít zatékat do budovy,“ upozorňuje Kořínek. Nová střecha by stála okolo tří a půl milionu korun.

Mezi hrobkou a vilou bude stezka

Ke sklářské rodině Riedelů se v Desné váže také další zajímavá kulturní památka. Riedelova hrobka stojí na návrší nad městem. Během léta vznikne naučná stezka mezi Riedelovou hrobkou a Riedelovou vilou.

Na trase kolem takzvaného Parlamentu vyroste pět informačních panelů a do projektu patří rovněž rekonstrukce odstavné plochy pro auta u hasičské zbrojnice.

Na naučnou stezku má Desná potvrzenou dotaci z česko–polského projektu Euroregionu Nisa ve výši přes půl milionu korun, což pokryje 85 procent nákladů na zřízení nové naučné stezky. Úspěšný projekt vytvořila Desná s partnerským polským městem Podgórzyn.