Centrální radnice by mohla vyrůst na pozemku ČSOB Pojišťovny

Ovšem zatím se nedaří. Nechytl se plán na stavbu „superradnice“ na volném pozemku vedle Paláce Pardubice, většinu zastupitelů zatím neoslovil ani plán na přestavbu Masarykových kasáren a zhruba před rokem a půl nevyšly ani námluvy s vedením ČSOB Pojišťovny.

To totiž radním nabídlo svou budovu, kterou chce během několika málo let opustit z kapacitních důvodů.

Politici ale nabízenou budovu na konci roku 2017 odmítli. Argumentovali třeba tím, že budova na Masarykově náměstí je značně architektonicky nepovedená, nebo že je příliš energeticky náročná. Někoho zase děsily náklady na přestavbu. „Jasným minusem je vnější vzhled,“ uvedl například tehdejší zastupitel za ODS a dnešní náměstek primátora Jan Mazuch.

Přesto trochu překvapivě se obě strany u jednacího stolu opět potkají nad podobným tématem. Do hry se totiž dostává možnost, že by nová radnice mohla být na pozemcích ČSOB Pojišťovny u Palackého třídy. Právě na nich by do dvou let měla začít růst nová budova pojišťovny, ale místo zbude i pro další.

„Pokud půjde vše podle plánů, měli bychom s výstavbou nové budovy začít v roce 2021 a přibližně o dva roky déle se stěhovat,“ nastínil stavební plány ČSOB Pojišťovny její generální ředitel Jiří Střelický.

Společnost koupila pozemek bývalé Prokopky o rozloze přibližně 52 tisíc metrů čtverečních. „Předpokládáme, že využijeme jen část pozemku a zbytek prodáme, ale již v souladu s předem určeného architektonického konceptu, který by měl přirozeně kombinovat kancelářské prostory, rezidenční bydlení a zeleň,“ doplnil Jiří Střelický.

Podle primátora Martina Charváta mají smysl větší debaty jen v případě, že by společnost část pozemku odprodala.



„V žádném případě nepůjdeme do nájmu,“ řekl Charvát na posledním jednání zastupitelstva s tím, že rozhovory jsou na úplném začátku.

„Dal jsem na stůl jednu zásadní podmínku, kterou oni musí projednat. Ta říká, že kdybychom část úřadu umístili ve zmíněné lokalitě, tak jedině v tom případě, že by nám ČSOB nabídla odkup této části. S tím jsme se rozešli. V okamžiku, kdy mi to potvrdí, nechám připravit materiály do jednání rady a zastupitelstva a začali bychom případně jednat dál,“ doplnil primátor.