Náklady letiště stouply o desítky milionů, Budějovice zvažují i odchod

Příští rok má město jako poloviční akcionář platit za provoz Jihočeského letiště České Budějovice přes 70 a během dalších dvou až tří let v součtu přes 200 milionů korun. Částka je podle vedení města příliš vysoká.

„Stále dostáváme novější zprávy, které ji upřesňují vždy směrem nahoru, a to dost výrazným způsobem. Podle posledních informací, které jsme dostali, se blíží 72 milionům korun na příští rok. Skládá se to z příspěvků na investice v hodnotě 24 milionů a provozních prostředků. Tyhle částky jsou pro město velmi významné,“ oznámil primátor Jiří Svoboda (ANO). Například letos radnice platila 25 milionů.

Zásadní problém pro město je, že mu sice patří poloviční podíl ve společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, která areál spravuje, ale pozemky jsou v podstatě všechny krajské.

Vyšší objem peněz mají Budějovice poslat kvůli certifikaci letiště. Ta umožní ostrý mezinárodní provoz. Je pro to ale potřeba nabrat nové zaměstnance a nakoupit technologie.

Jenže budoucnosti letiště o rozloze 300 hektarů se zástupci radnice obávají. „Jsme trochu rezervovaní ohledně toho, zda bude letiště fungovat tak, jak si to někteří optimisté představují. Jinde se potýkají s téměř existenčními problémy a nemyslím si, že by Budějovice byly výjimkou,“ sdělil Svoboda.

Situaci komplikuje také fakt, že kromě hlavního areálu jsou vedle něj i další pozemky hejtmanství. S nimi město nemůže nijak nakládat.

Primátor: Objem peněz je zásadní. Postavíme za to tři tělocvičny

Zástupci obou stran se proto před pár dny sešli, aby situaci řešili. U jednání byl kromě primátora také opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS) a za kraj náměstci hejtmanky Josef Knot (TOP 09) a Jaromír Novák (ČSSD). Společně se bavili o tom, jak se situací naložit.

Jeden z možných scénářů je ten, že Jihočeský kraj odkoupí podíl města. „Variant, jak to řešit, je víc. Padla ale shoda, že by byl kraj připravený za určitých podmínek poloviční podíl odkoupit. Otázkou je, jak by podmínky vypadaly. Rozhodovat o tom ale samozřejmě nebudu já nebo pan primátor, ale zastupitelé,“ řekl po jednání Knot a připomněl, že to je pouze jedno z možných řešení.

Jinou konkrétnější variantu ale zatím nikdo ze zúčastněných nepopsal. „Když se podívám na komplikovanou pozici, jakou město má i s ohledem na to, že mu nepatří okolní pozemky, tak si myslím, že by nad tím mohlo přemýšlet. Během tří až čtyř let do projektu musí dát přibližně 200 milionů korun bez jistoty, že se mu něco z toho vrátí,“ konstatoval Kuba.

„Nevidíme žádnou ideu, plán či perspektivu toho, kdy by mohlo letiště začít vydělávat a vložené prostředky se začaly vracet. Objem peněz je pro nás docela zásadní. Postavíme za to tři tělocvičny a opravíme celou řadu komunikací,“ přidal primátor.

Výběrové řízení na ředitele se zatím vypisovat nebude

Obě strany se mají znovu sejít v září. „Do té doby bychom si měli určit svůj postoj a případně i částku, za kterou by došlo k odprodeji podílu. Těch možností je ale několik. Je to o tom, jestli město upřednostní zůstat, nebo vystoupit ze společnosti, případně za jakých podmínek,“ oznámil náměstek hejtmanky Novák.

Jisté je také to, že do té doby nebude letiště vypisovat výběrové řízení na nového ředitele. Dlouholetý šéf Ladislav Ondřich odešel na jaře a jeho funkci dočasně zastává Robert Kala, dosavadní náměstek ředitele.

„Vykonává svou funkci dobře. Dokud nepadne rozhodnutí, zda kraj neodkoupí podíl města, tak nebudeme vypisovat výběrové řízení. Nepovažujeme to za nezbytně nutné,“ dodal náměstek hejtmanky Knot.

Letos v červnu představilo letiště nový terminál, který je připravený na odbavování cestujících. Při druhé etapě za 525 milionů korun získal areál parkoviště, přístupové silnice či radionavigační zařízení.

Pokud bude vše pokračovat podle plánu, skončí proces certifikace na mezinárodní veřejné letiště do konce příštího roku. Projekt už vyšel na více než jednu miliardu korun.