Úředníci z radnice si mohou přispat, aby zvládli změnu času

Měření času přejde do letního režimu v noci na neděli. Aby úředníci změnu lépe vstřebali, budou moci v prvních čtyřech dnech příštího týdne přijít do práce o hodinu později, tedy až na devátou.

„Nicméně v úřední dny bude potřeba zabezpečit nutný chod odborů standardně už od osmi hodin,“ upozornila mluvčí radnice Kateřina Dobešová.

V úřední dny, tedy v pondělí a středu, se bude zaměstnancům počítat pracovní doba od chvíle, kdy dorazí do práce. V neúřední dny, tedy v úterý a čtvrtek, si v případě příchodu na devátou pracovní dobu o hodinu zkrátí.

„Ti, kteří této možnosti nevyužijí, si budou moci volné dvě hodiny vybrat jindy,“ podotkla Dobešová.

„Uvidíme, jak se nám tato akce osvědčí a zda ji kolegové ocení. Navíc bychom také chtěli upozornit na to, že změna času již v dnešní době není nutná, historické důvody už dávno pominuly, a proto doufáme, že bude brzy oficiálně zrušena“, oznámil starosta Brna-střed Martin Landa.

Letní čas byl v Česku poprvé zaveden v roce 1940 kvůli úspoře energie. „Tyto důvody však již pominuly, navíc se dlouhodobě hovoří o nepříznivém vlivu změny času na biologický rytmus lidského těla, jako například zhoršení kvality spánku, zhoršení pozornosti, bolesti hlavy, únava a podobně,“ uvedla Dobešová.

Krok radnice Brna-střed je v Česku ojedinělý. Například v městské části Brno-sever o ničem podobném neuvažovali. „Asi by to vzbudilo u občanů oprávněné výhrady. I když se jich to reálně nedotkne, pozitivní ohlas by takové opatření nezískalo,“ sdělil mluvčí radnice Martin Ingr.

Podle něj zvládnou úředníci Brna-sever i po změně času přijít do práce bez potíží v běžnou dobu.