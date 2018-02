Radlickou radiálu brzdí stovky stížností, obyvatelé chtějí méně sjezdů

„Musíme nyní řešit řadu připomínek, ale já bych byl velmi nerad, kdyby se celý projekt vrátil zase na začátek, protože radiálu skutečně nutně potřebujeme,“ popisuje komplikace náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Stavební úřad Prahy 5, jenž rozhoduje o umístění stavby, zahájil v lednu územní řízení. Jenže během lhůty, která skončila 12. února, přišly na radnici stovky připomínek a námitek od spolků a iniciativ i jednotlivých obyvatel žijících v okolí.

„Zejména začátkem února bylo denně adresováno na úřad velké množství námitek. Prozatím jich evidujeme zhruba 300 až 350. Konečné číslo ale ještě není známo, stále je zapracováváme do systému,“ sdělil koncem minulého týdne mluvčí Prahy 5 Jakub Večerka.

Podle něj se připomínky nejčastěji týkají obav z hluku a znečištění ovzduší, z rozlévání dopravy do okolních ulic v případě kolon na radiále a také požadavku na zahloubení komunikace ve větším rozsahu, než je nyní plánováno. A to například do oblasti kolem sídliště Botanica nebo Tyršovy a waldorfské školy.

Místní protestují už několik let

Řada obyvatel Jinonic, Radlic i Nových Butovic dlouhodobě protestuje proti chystané podobě dopravní tepny. Obávají se negativních dopadů na kvalitu života v jejím okolí a zároveň tvrdí, že se radiále v navrhované podobě nepodaří odvést tisíce aut, které dnes úzkými ulicemi rezidenční zástavby projíždějí.

Proto také žádají minimalizování počtu sjezdů a nájezdů zejména v oblasti Jinonic. I kvůli tomu už dříve sepsali petici, pod kterou se dosud podepsalo 1 200 lidí.

„Přes vstřícný přístup radních Prahy 5 nerespektuje předložený projekt všechny požadavky občanů Jinonic, které byly předmětem petice z roku 2012. Opět zdůrazňujeme, že stavbu jako takovou neodmítáme, ale stále trváme na tom, aby byla postavena s maximálním ohledem na obyvatele žijící v jejím bezprostředním okolí,“ říká předseda petičního výboru a místní obyvatel František Čuba.

Trasa Radlické radiály. (26.2.2018)

Na druhou stranu Praha nutně potřebuje kapacitní komunikaci, která rychle odvede zejména tranzitní dopravu z celé oblasti. A stovky stížností znamenají další citelné zdržení.

„Vzhledem k množství připomínek, které musí Praha 5 vypořádat, se celá příprava pochopitelně zpozdí,“ potvrzuje mluvčí Večerka.

S tím se začíná smiřovat i hlavní město jako investor celého projektu. „Musíme najít kompromis, protože některé námitky jsou zjevně relevantní. Připravíme podklady za investora a budeme se bavit s městskou částí,“ slibuje náměstek Dolínek. Jako nejzásadnější vnímá požadavek na zakrytí radiály v její horní části.

Pokud by na něj město nakonec přistoupilo, rozdělí stavbu pravděpodobně na etapy. Nejdříve by vznikla samotná komunikace a až poté by se dočkala ochranné bariéry.

Hlavní město stále věří, že se mu podaří územní rozhodnutí získat ještě letos. Pokud k dohodě s kritiky dojde, stavět by se mohlo během tří let.

„Nechci to úplně srovnávat se současnou situací kolem Libeňského mostu, ale laciný aktivismus pak postihne všechny obyvatele žijící v blízkosti Radlické ulice, která je v současnosti zcela zahlcená auty,“ dodává Dolínek.

Pokud stavební úřad Prahy 5 po vypořádání všech námitek na konci řízení vydá kladné územní rozhodnutí, bude muset projekt získat ještě stavební povolení. O něm však už bude rozhodovat stavební odbor magistrátu.

5,5 kilometru ve třech tunelech

Chystaná čtyřproudová komunikace by měla navázat na čtyři kilometry dlouhou část zbudovanou už mezi lety 1976 a 1980. Nově povede částečně kolem zástavby Stodůlek, Butovic, Jinonic i Radlic a napojí se na vnitřní Městský okruh v oblasti Zlíchova u Dobříšské. Cestou přetne také například ulice Bucharova, Řeporyjská nebo Radlická.

Nová část má být dlouhá 5,5 kilometru, z toho více než polovina trasy povede pod zemí. Celkem tři tunely – Radlice, Butovice a Jinonice – budou dohromady měřit 2,8 kilometru. Kromě toho město počítá s pěti mimoúrovňovými křižovatkami a třemi lávkami pro pěší. Stavba zasáhne do území Prahy 5 a Prahy 13.